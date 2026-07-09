Mirá en vivo los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabeza este jueves en Tucumán los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina.
- Tras festejos populares, la agenda incluye el Chocolate Patrio, izamiento de bandera, el Tedeum católico y un gran desfile cívico militar en el Parque 9 de Julio.
- La conmemoración consolida la identidad nacional y posiciona a la provincia en el centro de la escena política, atrayendo la atención del país en una fecha patria clave.
Luego de la multitudinaria celebración popular que se vivió anoche en la plaza Independencia, Tucumán continúa este jueves con los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El gobernador Osvaldo Jaldo encabeza la jornada con una agenda que reúne las ceremonias tradicionales y el esperado desfile cívico militar.
Las actividades comenzarán a las 9.30 en la explanada de la Casa de Gobierno con el tradicional Chocolate Patrio, A las 10.30 está previsto el izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de Plaza Independencia, uno de los momentos más simbólicos de la conmemoración.
Posteriormente, desde las 11, se celebrará el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, ceremonia religiosa que cada 9 de Julio reúne a las principales autoridades de la provincia para dar gracias y recordar la gesta independentista de 1816.
El cierre de la jornada tendrá lugar a partir de las 12 con el Gran Desfile Cívico Militar, que se desarrollará sobre avenida Soldati y Haití, en el Parque 9 de Julio. Allí desfilarán integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, excombatientes, agrupaciones gauchas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.