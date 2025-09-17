La UIA advirtió sobre el freno en la construcción, textil, calzado y metalmecánica

“Nos preocupa la evolución de la microeconomía y de la actividad en general”, expresó Rappallini, al destacar que varios sectores ya mostraban señales de debilidad, situación que se profundizó durante julio y agosto. “La industria es muy heterogénea. Algunos rubros ya venían con caídas, pero en el último mes observamos que ese parate se intensificó”, puntualizó.