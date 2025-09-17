Secciones
EconomíaNoticias económicas

La UIA advirtió sobre el freno en la construcción, textil, calzado y metalmecánica

Martín Rappallini alertó caídas intermensuales en sectores clave y pidió diálogo entre Gobierno nacional y empresarios para sostener la actividad.

Martín Rapallini Martín Rapallini
Hace 1 Hs

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre la desaceleración de sectores industriales estratégicos como la construcción, el textil, el calzado, el rubro metalmecánico y el cemento. Según la entidad, esta caída está vinculada a las altas tasas de interés y al debilitamiento mensual de la actividad. 

Martín Rappallini, presidente de la central empresarial, remarcó que los problemas microeconómicos se han agravado recientemente y exigen una pronta respuesta.

“Nos preocupa la evolución de la microeconomía y de la actividad en general”, expresó Rappallini, al destacar que varios sectores ya mostraban señales de debilidad, situación que se profundizó durante julio y agosto. “La industria es muy heterogénea. Algunos rubros ya venían con caídas, pero en el último mes observamos que ese parate se intensificó”, puntualizó.

El dirigente industrial detalló, en una entrevista con radio Mitre de Buenos Aires, consignado por "Ámbito", que la construcción y las industrias asociadas atraviesan un retroceso marcado. “El cemento ya mostraba una baja considerable y volvió a caer en la última medición mensual. Lo mismo indica el índice Construya, que en julio y agosto tuvo una nueva caída respecto a los meses previos, alcanzando niveles mínimos”, explicó.

Rappallini señaló además que las elevadas tasas de interés afectan tanto la inversión como el consumo, lo que impacta negativamente en toda la cadena productiva. Indicó que sectores como el calzado y la metalmecánica se ven particularmente golpeados por el encarecimiento del crédito, lo que restringe la producción y ralentiza la circulación de bienes durables.

“Hay que poner el foco en la microeconomía. Las tasas altas están generando señales de retroceso en muchas actividades industriales que ya venían mostrando una recuperación”, advirtió.

El titular de la UIA sostuvo que, más allá del contexto electoral, es necesario generar consensos entre el Gobierno y los actores económicos. “La democracia es diálogo, y hay que buscar acuerdos para gobernar. Las elecciones pueden marcar un rumbo, pero lo que estamos viviendo requiere otra forma de gestión política, más allá del resultado electoral”, afirmó.

Rappallini destacó que, tras los comicios, será crucial trazar estrategias de largo plazo para fortalecer la industria. “El Gobierno va a tener que sentarse con todos los sectores políticos y definir cómo se sigue adelante”, concluyó.

Temas Unión Industrial ArgentinaGobierno nacionalArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”
6

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”

Más Noticias
Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Comentarios