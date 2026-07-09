Política

Miguel Acevedo y Lisandro Catalán se encontraron en el aeropuerto

Cordialidad entre los dirigentes opuestos políticamente.

Acevedo y Catalán estuvieron juntos en el aeropuerto.
Acevedo y Catalán estuvieron juntos en el aeropuerto.
Hace 1 Hs

Algunos encuentros inesperados se sucedieron en el aeropuerto “Benjamín Matienzo”, donde el encargado de recibir a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional como “delegado” del gobierno provincial fue el vicegobernador, Miguel Acevedo.

El también presidente de la Legislatura estuvo varias horas antes de la hora prevista para la llegada de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el aeropuerto. “Hoy recibimos en Tucumán a la vicepresidente de la Nación, @victoria.villarruel, quien arribó a nuestra provincia para participar de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. En el marco del protocolo previsto para esta fecha patria, le dimos la bienvenida en representación de las instituciones de la provincia, reafirmando el respeto por las investiduras y el compromiso de Tucumán con una celebración que nos une a todos los argentinos”, posteó en su cuenta oficial de Instagram el funcionario tucumano.

Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

Si bien el vicegobernador evitó realizar declaraciones sobre el rol asignado, las postales mostraron posturas contrapuestas en cuanto al arribo de Villarruel y del presidente, Javier Milei. Mientras que la vicepresidenta mantuvo un diálogo breve y cordial con Acevedo, además de la fotografía propia del acontecimiento, el Presidente habría ofrecido el saludo protocolar pertinente pero evitó la foto con el tucumano: impidieron que se tomaran imágenes a toda persona ajena a Presidencia de la Nación y desde la comitiva del jefe de Estado nacional evitaron compartir la imagen de ambos funcionarios en el recibimiento. La omisión no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que la foto forma parte de la difusión oficial en cada visita que el Presidente realiza no tan sólo a Tucumán sino a cualquier distrito del país.

Presencia de Catalán

Lo que también llamó la atención fue la presencia de Lisandro Catalán en el aeropuerto para recibir a Milei, algo que no estaba previsto ni en la agenda oficial de Presidencia de la Nación ni en la del Gobierno de la provincia. El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán arribó al aeropuerto para “acompañar” a Acevedo en el recibimiento del Presidente. Además, tampoco pasó desapercibido que ambos se retiraron juntos del VIP del aeropuerto. “Nos vamos juntos”, le dijo Catalán a LA GACETA. De hecho, el libertario le habría solicitado a Acevedo si podían compartir vehículo hasta la Casa Histórica, por lo que Acevedo accedió que viajaran juntos.

Catalán le respondió a Jaldo: "El sistema de acoples es la trampa electoral más grande del país"

Catalán le respondió a Jaldo: El sistema de acoples es la trampa electoral más grande del país

Según dirigentes cercanos a ambos protagonistas, los dos mantuvieron una charla inesperada, pero cordial y respetuosa. El inesperado encuentro también abrió suspicacias políticas desde ambos sectores, aunque desde el lado peronista y desde el libertario aseveraron que todo se trató de cuestiones fortuitas y formales.

Temas TucumánAeropuerto Internacional Benjamín MatienzoMiguel Acevedo9 de JulioVictoria VillarruelLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

Lo más popular
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
1

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Jaldo también patea con la derecha
2

Jaldo también patea con la derecha

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria
3

El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”
4

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes
5

Agenda en peñas y bares: propuestas independientes

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
2

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio
3

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Jaldo también patea con la derecha
4

Jaldo también patea con la derecha

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos
5

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Más Noticias
Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA

Vacaciones de invierno en modo “on”: disfrutá los mejores planes con Club LA GACETA

Preestreno de cine: “Moana” recrea sus aventuras mientras prepara otras nuevas

Preestreno de cine: “Moana” recrea sus aventuras mientras prepara otras nuevas

La Libertad Avanza cruzó a Jaldo por los acoples

La Libertad Avanza cruzó a Jaldo por los acoples

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

Jaldo también patea con la derecha

Jaldo también patea con la derecha

Comentarios