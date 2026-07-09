Miguel Acevedo y Lisandro Catalán se encontraron en el aeropuerto

El también presidente de la Legislatura estuvo varias horas antes de la hora prevista para la llegada de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el aeropuerto. “Hoy recibimos en Tucumán a la vicepresidente de la Nación, @victoria.villarruel, quien arribó a nuestra provincia para participar de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. En el marco del protocolo previsto para esta fecha patria, le dimos la bienvenida en representación de las instituciones de la provincia, reafirmando el respeto por las investiduras y el compromiso de Tucumán con una celebración que nos une a todos los argentinos”, posteó en su cuenta oficial de Instagram el funcionario tucumano.