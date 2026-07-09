Miguel Acevedo y Lisandro Catalán se encontraron en el aeropuerto

Algunos encuentros inesperados se sucedieron en el aeropuerto “Benjamín Matienzo”, donde el encargado de recibir a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional como “delegado” del gobierno provincial fue el vicegobernador, Miguel Acevedo.
El también presidente de la Legislatura estuvo varias horas antes de la hora prevista para la llegada de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el aeropuerto. “Hoy recibimos en Tucumán a la vicepresidente de la Nación, @victoria.villarruel, quien arribó a nuestra provincia para participar de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. En el marco del protocolo previsto para esta fecha patria, le dimos la bienvenida en representación de las instituciones de la provincia, reafirmando el respeto por las investiduras y el compromiso de Tucumán con una celebración que nos une a todos los argentinos”, posteó en su cuenta oficial de Instagram el funcionario tucumano.
Si bien el vicegobernador evitó realizar declaraciones sobre el rol asignado, las postales mostraron posturas contrapuestas en cuanto al arribo de Villarruel y del presidente, Javier Milei. Mientras que la vicepresidenta mantuvo un diálogo breve y cordial con Acevedo, además de la fotografía propia del acontecimiento, el Presidente habría ofrecido el saludo protocolar pertinente pero evitó la foto con el tucumano: impidieron que se tomaran imágenes a toda persona ajena a Presidencia de la Nación y desde la comitiva del jefe de Estado nacional evitaron compartir la imagen de ambos funcionarios en el recibimiento. La omisión no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que la foto forma parte de la difusión oficial en cada visita que el Presidente realiza no tan sólo a Tucumán sino a cualquier distrito del país.
Presencia de Catalán
Lo que también llamó la atención fue la presencia de Lisandro Catalán en el aeropuerto para recibir a Milei, algo que no estaba previsto ni en la agenda oficial de Presidencia de la Nación ni en la del Gobierno de la provincia. El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán arribó al aeropuerto para “acompañar” a Acevedo en el recibimiento del Presidente. Además, tampoco pasó desapercibido que ambos se retiraron juntos del VIP del aeropuerto. “Nos vamos juntos”, le dijo Catalán a LA GACETA. De hecho, el libertario le habría solicitado a Acevedo si podían compartir vehículo hasta la Casa Histórica, por lo que Acevedo accedió que viajaran juntos.
Según dirigentes cercanos a ambos protagonistas, los dos mantuvieron una charla inesperada, pero cordial y respetuosa. El inesperado encuentro también abrió suspicacias políticas desde ambos sectores, aunque desde el lado peronista y desde el libertario aseveraron que todo se trató de cuestiones fortuitas y formales.