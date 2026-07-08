Seguridad

Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Un grupo de personas protagonizó incidentes que derivaron en agresiones contra efectivos policiales.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos policías resultaron heridos en Plaza Independencia, Tucumán, tras ser atacados por manifestantes durante los festejos del triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial.
  • Los agentes custodiaban el área patria cuando fueron atacados con botellas. La policía de Infantería intervino para controlar la violencia y detuvo a varios de los agresores.
  • El ataque alteró los festejos y encendió alertas de seguridad previo a los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán.
Resumen generado con IA

Mientras intervenían para contener los disturbios que se desataron durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, por los octavos de final de la Copa del Mundo, dos efectivos de la Policía resultaron heridos.

Según informó la fuerza, los policías lesionados son un oficial jefe y un efectivo subalterno, quienes participaban del amplio operativo de seguridad desplegado en el microcentro para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y proteger las estructuras instaladas frente a la Casa de Gobierno, donde este miércoles se realizarán los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau

De acuerdo con el parte policial, los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas protagonizó desmanes en las inmediaciones de plaza Independencia. Al intervenir para contener la situación y evitar que las agresiones alcanzaran al resto de los asistentes, los efectivos fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes.

Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Como consecuencia de esa agresión, ambos policías sufrieron lesiones. Ante el incremento de la violencia, personal de Infantería conformó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados y recuperar el control de la zona. Durante el procedimiento fueron aprehendidos varios hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta participación en los ataques.

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Una vez finalizados los incidentes, las distintas unidades afectadas al operativo continuaron con las tareas de despeje y normalización del sector para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas que permanecían en el lugar.

Del dispositivo preventivo participaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, el Distrito Urbano I, el Destacamento Casa de Gobierno, Infantería Capital, Seguridad Vial y la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT).

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
3

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
4

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos
5

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Vigilia por el 9 de Julio: cómo son los cortes de tránsito y el operativo con más de 2.000 policías

Vigilia por el 9 de Julio: cómo son los cortes de tránsito y el operativo con más de 2.000 policías

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Separaron a dos comisarios de la Policía Federal por el caso de coimas

Separaron a dos comisarios de la Policía Federal por el caso de coimas

Comentarios