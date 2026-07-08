Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Resumen para apurados
- Dos policías resultaron heridos en Plaza Independencia, Tucumán, tras ser atacados por manifestantes durante los festejos del triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial.
- Los agentes custodiaban el área patria cuando fueron atacados con botellas. La policía de Infantería intervino para controlar la violencia y detuvo a varios de los agresores.
- El ataque alteró los festejos y encendió alertas de seguridad previo a los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán.
Mientras intervenían para contener los disturbios que se desataron durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, por los octavos de final de la Copa del Mundo, dos efectivos de la Policía resultaron heridos.
Según informó la fuerza, los policías lesionados son un oficial jefe y un efectivo subalterno, quienes participaban del amplio operativo de seguridad desplegado en el microcentro para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y proteger las estructuras instaladas frente a la Casa de Gobierno, donde este miércoles se realizarán los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
De acuerdo con el parte policial, los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas protagonizó desmanes en las inmediaciones de plaza Independencia. Al intervenir para contener la situación y evitar que las agresiones alcanzaran al resto de los asistentes, los efectivos fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes.
Como consecuencia de esa agresión, ambos policías sufrieron lesiones. Ante el incremento de la violencia, personal de Infantería conformó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados y recuperar el control de la zona. Durante el procedimiento fueron aprehendidos varios hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por su presunta participación en los ataques.
Una vez finalizados los incidentes, las distintas unidades afectadas al operativo continuaron con las tareas de despeje y normalización del sector para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas que permanecían en el lugar.
Del dispositivo preventivo participaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, el Distrito Urbano I, el Destacamento Casa de Gobierno, Infantería Capital, Seguridad Vial y la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT).