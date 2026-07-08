Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Según informó la fuerza, los policías lesionados son un oficial jefe y un efectivo subalterno, quienes participaban del amplio operativo de seguridad desplegado en el microcentro para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y proteger las estructuras instaladas frente a la Casa de Gobierno, donde este miércoles se realizarán los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.