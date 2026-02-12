Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yáñez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización. “En su consciente ceguera -el ex mandatario- frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas", señala el documento.