Alberto Fernández retomó el contacto regular con su hijo en medio del proceso judicial

La causa penal sigue abierta

Ramiro González, fiscal de la causa, solicitó la elevación a juicio oral y público contra Fernández por delitos vinculados a violencia de género. El juez Julián Ercolini lo procesó por amenazas coactivas y lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y el contexto de género, una calificación que podría implicar una pena de hasta 12 años de prisión. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal apartó a Ercolini del caso por considerar que existía parcialidad, aunque sostuvo la validez de los actos ya realizados.