Nike anunció que despedirá a 1.400 trabajadores dentro de su "plan de reestructuración"

A principios de este mes, las acciones de Nike retrocedieron a su nivel más bajo en más de una década. Los ejecutivos ya habían pronosticado ingresos bajos para este año, aunque no de la manera abrupta en la que ocurrieron. Estos advertían que las ventas en el país asiático podrían caer hasta un 20% en el trimestre que finaliza el 31 de mayo. Desde principios de año, los títulos bursátiles ya descendieron un 30%.