Sadesa en crisis: crece la incertidumbre por la curtiembre de los Galperín

La histórica curtiembre Sadesa, fundada hace más de 80 años por el abuelo de los hermanos Galperín, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. La compañía informó que no puede afrontar ni siquiera la cuota social mensual de $360.000 que debe abonar a la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), entidad madre que integra.