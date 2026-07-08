Nuevas aplicaciones de búsqueda laboral: las opciones que no están en Linkedin

Resumen para apurados
- Nuevas bolsas de empleo y apps especializadas surgen en Argentina para ofrecer alternativas de contratación directa y eficiente frente a la masividad de plataformas como LinkedIn.
- A través de inteligencia artificial y portales sectoriales como Arlog Jobs o Clickie, se conectan perfiles técnicos y de oficios con empresas que buscan reducir la frustración.
- Esta tendencia hacia la hiperespecialización digital optimizará el mercado laboral, acelerando la inserción técnica y mejorando la eficiencia en la contratación de nicho.
Buscar empleo representa un proceso exigente debido al nivel de dedicación, tiempo y perseverancia que demanda de cada postulante. Si bien el envío de un currículum vitae a una empresa o la postulación en plataformas masivas del mercado como Linkedin, Bumeran, ZonaJobs y Computrabajo constituye el primer paso tradicional para muchos, la utilización de páginas web y bolsas de trabajo sectoriales especializadas surge como la vía más efectiva para los profesionales y técnicos de áreas específicas.
La postulación online constante suele generar una gran frustración cuando se extiende durante meses sin concretar entrevistas laborales, situación que exige el desarrollo de resiliencia ante los rechazos. Con el fin de evitar el abandono del proceso y ampliar las posibilidades de éxito, existen alternativas menos masivas y poco conocidas enfocadas en los sectores de logística, transporte, industria textil, reparaciones del hogar y construcción, las cuales se posicionan como la mejor opción para el talento especializado.
Nuevas opciones de busqueda laboral en el mercado argentino
La Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) relanzó recientemente su portal laboral, Arlog Jobs, orientado de forma exclusiva a perfiles de logística, supply chain, transporte, aduana y comercio exterior. Esta iniciativa surge en un contexto donde las compañías enfrentan desafíos crecientes para hallar candidatos con experiencia técnica en la cadena de abastecimiento, en una de las industrias con mayor oferta de empleo en el país. Al respecto, Graciela Veleiro, gerente de Arlog, destacó que la especialización resulta clave en la actualidad para que las empresas reduzcan el ruido y encuentren perfiles alineados con sus necesidades operativas de forma directa.
Desde el relanzamiento de la plataforma en mayo de 2026, el sitio ya registró a 18 empresas y 171 candidatos interesados en utilizar el servicio. Las firmas miembro poseen la facultad de publicar sus búsquedas laborales y acceder a la base de datos de los postulantes, aclarando desde la entidad a iProfesional que solo facilitan el espacio digital sin realizar tareas de reclutamiento ni intermediación. Para postularse, los usuarios deben crear una cuenta con sus datos personales básicos, seleccionar sus habilidades principales y completar el perfil profesional al 100% dentro del sistema guiado.
Plomería, electricidad y arreglos del hogar
Clickie es una startup argentina para oficios del hogar, edificios y empresas que recibió inversión de Guillermo Rauch, creador de Vercel. Su inteligencia artificial conversa con el usuario para diagnosticar el problema y emitir presupuestos en cinco minutos, reduciendo la asimetría de información entre el cliente y el técnico.
Tomás Dáscola, CEO de Clickie, señaló a iProfesional que cuentan con 6.500 profesionales registrados, reciben 1.000 postulaciones mensuales y rozan los 6.000 servicios completados. Las categorías disponibles incluyen:
- Plomero
- Gasista
- Electricista
- Técnico en Aires Acondicionado
- Técnico de Lavarropas
- Pintor
- Carpintero
- Albañil
- Técnico en Heladeras
La plataforma ofrece calendario, soporte, seguro y medios de pago integrados. Dáscola aclaró que el modelo cobra comisión solo al concretar el servicio, avisando el monto de antemano, lo que ayuda a los trabajadores a superar el boca a boca tradicional y sumar clientes constantes.
Industria Textil
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai) posee una bolsa de trabajo muy activa donde firmas como Montagne, Saint Antoni o Arredo buscan desde costureras hasta personal de depósito y tienda. La Ciai también difunde estas búsquedas en Linkedin.
Gastronomía
El sector gastronómico dispone de canales propios como la Red de Empleo Nacional (Ren) de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), que conecta profesionales y locales vía WhatsApp. Otra opción es Gastrolaburo.com, que permite filtrar avisos por sueldo y zona.
Finalmente, las bolsas de empleo de sindicatos, cámaras empresarias y entidades del tercer sector representan grandes alternativas. Entre ellas destaca el servicio de empleo de la Amia, que suma cientos de búsquedas anuales, asesoramiento y capacitaciones, junto con programas específicos de la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.