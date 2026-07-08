Nuevas aplicaciones de búsqueda laboral: las opciones que no están en Linkedin

Nuevas opciones de busqueda laboral en el mercado argentino

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) relanzó recientemente su portal laboral, Arlog Jobs, orientado de forma exclusiva a perfiles de logística, supply chain, transporte, aduana y comercio exterior. Esta iniciativa surge en un contexto donde las compañías enfrentan desafíos crecientes para hallar candidatos con experiencia técnica en la cadena de abastecimiento, en una de las industrias con mayor oferta de empleo en el país. Al respecto, Graciela Veleiro, gerente de Arlog, destacó que la especialización resulta clave en la actualidad para que las empresas reduzcan el ruido y encuentren perfiles alineados con sus necesidades operativas de forma directa.