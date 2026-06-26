Cabo Verde, el rival de Argentina: convocó a un futbolista por LinkedIn y sueña con seguir haciendo historia

Cuando Argentina salga a jugar los 16avos de final del Mundial 2026, enfrente no tendrá a una potencia tradicional ni a un rival con una historia centenaria. Tendrá a Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano de poco más de 525.000 habitantes que construyó una selección sin un solo futbolista de su liga local y que llegó a la Copa del Mundo gracias a una idea tan simple como ambiciosa: buscar a sus mejores jugadores allí donde estuvieran.