Cabo Verde, el rival de Argentina: convocó a un futbolista por LinkedIn y sueña con seguir haciendo historia

Resumen para apurados
- Cabo Verde enfrentará a Argentina en los 16avos del Mundial 2026, tras clasificar de forma histórica como segundo del Grupo H luego de empatar ante España, Uruguay y Arabia.
- El equipo se estructuró sin futbolistas de su liga local, recurriendo a la diáspora por el mundo e incluso contactando a figuras clave a través de redes sociales como LinkedIn.
- El cruce ante el campeón del mundo representa el mayor hito del fútbol caboverdiano y será la primera vez que la Albiceleste dispute una eliminación directa ante un africano.
Cuando Argentina salga a jugar los 16avos de final del Mundial 2026, enfrente no tendrá a una potencia tradicional ni a un rival con una historia centenaria. Tendrá a Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano de poco más de 525.000 habitantes que construyó una selección sin un solo futbolista de su liga local y que llegó a la Copa del Mundo gracias a una idea tan simple como ambiciosa: buscar a sus mejores jugadores allí donde estuvieran.
La gran revelación del torneo será el primer obstáculo de la Selección de Lionel Scaloni en la fase eliminatoria. El equipo dirigido por Bubista avanzó como segundo del Grupo H después de empatar con España, igualar ante Uruguay y rescatar otro punto frente a Arabia Saudita. Tres empates le alcanzaron para escribir la página más importante de la historia del fútbol caboverdiano.
Su clasificación tiene una particularidad que la vuelve todavía más singular. Ninguno de los futbolistas convocados juega en el campeonato de Cabo Verde. Todos desarrollan sus carreras en el exterior. Portugal, España, Turquía, Rusia, Países Bajos, Israel, Estados Unidos, Chipre, Arabia Saudita, Bulgaria, Montenegro y Rumania son algunos de los países donde compiten habitualmente los integrantes del plantel.
Lejos de ser una casualidad, esa realidad responde a una estrategia diseñada hace años por la Federación Caboverdiana de Fútbol. Con una población reducida y un torneo doméstico de escasa competitividad, entendió que debía mirar hacia la enorme diáspora repartida por el mundo para construir una selección capaz de competir al máximo nivel. Hijos y nietos de emigrantes comenzaron a ser convocados para representar a la tierra de sus padres y abuelos.
Uno de los casos más curiosos es el del defensor Roberto Lopes. Nacido en Dublín, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, jamás imaginó que vestiría la camiseta azul. En 2019 recibió un mensaje de la Federación... por LinkedIn.
"Pensé que era spam", contó tiempo después. Ignoró el primer contacto, hasta que un segundo mensaje, esta vez en inglés, lo convenció de que la propuesta era real. Desde entonces disputó decenas de partidos con la selección y se convirtió en uno de los referentes de un plantel que reúne futbolistas nacidos o formados en distintos rincones del planeta.
Esa mezcla de culturas y trayectorias encontró una identidad común en el Mundial. Primero sorprendió al empatar sin goles con España gracias a una actuación memorable del arquero Vozinha. Después complicó a Uruguay con un 2-2 que dejó al equipo de Marcelo Bielsa al borde de la eliminación. Finalmente, el 0-0 frente a Arabia Saudita selló una clasificación histórica.
Ahora buscará dar otro golpe. Del otro lado estará la Argentina campeona del mundo, que terminó primera en el Grupo J y afrontará su primer partido de eliminación directa. Será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados y también la primera vez que la Albiceleste dispute un cruce mundialista ante un equipo africano.
En los papeles, el favoritismo es argentino. Pero Cabo Verde ya demostró que no llegó hasta aquí por casualidad. Con un plantel construido a miles de kilómetros de sus islas y unido por un origen compartido, la selección africana ya dejó atrás los pronósticos una vez. Ahora intentará hacerlo otra vez frente al campeón del mundo.