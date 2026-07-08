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Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

La aplicación Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo digital desde la sección "Trabajo/Mis Empleos". Enterate qué trabajadores pueden acceder y cuáles son los requisitos.

Mi Argentina lanzó una nueva función para consultar la liquidación de sueldo
Mi Argentina lanzó una nueva función para consultar la liquidación de sueldo
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional habilitó en la app Mi Argentina la opción para que empleados privados bajo el régimen de Liquidación Digital consulten sus recibos de sueldo desde el móvil.
  • Desarrollada por la Secretaría de Innovación y ARCA, la herramienta funciona en "Trabajo/Mis Empleos" y excluye a estatales, personal doméstico y empresas no adheridas.
  • Esta medida avanza en la digitalización de trámites estatales, centralizando la información laboral oficial y simplificando el control de aportes para los trabajadores.
Resumen generado con IA

La aplicación Mi Argentina incorporó una herramienta que permite acceder a la liquidación digital de haberes directamente desde el celular. La nueva función, desarrollada en conjunto por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca facilitar el acceso a la información laboral y reunir estos datos en una plataforma oficial.

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en "Mi Argentina"

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en Mi Argentina

Disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone, la opción ya puede utilizarse desde la sección Trabajo/Mis Empleos de la aplicación, siempre que el trabajador esté alcanzado por el régimen de Liquidación Digital.

Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina

Las personas que ya forman parte del sistema de Liquidación Digital pueden ingresar a la aplicación y acceder al detalle de sus empleos registrados.

Una vez dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos, solo deben seleccionar la relación laboral correspondiente para visualizar la liquidación de haberes.

El sistema muestra información como:

  • Salario bruto.
  • Monto neto a cobrar.
  • Descuentos aplicados.
  • Contribuciones patronales declaradas por el empleador.

Quiénes pueden usar la nueva función

La consulta de las liquidaciones digitales no está disponible para todos los trabajadores. Solo pueden acceder quienes estén incluidos en el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya hayan adoptado este sistema.

Quedan excluidos:

  • Trabajadores del sector público.
  • Personal del régimen de casas particulares.
  • Empleados de empresas privadas que todavía no utilizan el sistema de Liquidación Digital.

A través de la aplicación es posible gestionar trámites, solicitar turnos y consultar documentación digital, entre ella:

  • DNI.
  • Licencia Nacional de Conducir.
  • Cédula verde.
  • Constancia de CUIL.
  • Certificado Único de Discapacidad, entre otros documentos oficiales.
Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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