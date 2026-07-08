Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional habilitó en la app Mi Argentina la opción para que empleados privados bajo el régimen de Liquidación Digital consulten sus recibos de sueldo desde el móvil.
- Desarrollada por la Secretaría de Innovación y ARCA, la herramienta funciona en "Trabajo/Mis Empleos" y excluye a estatales, personal doméstico y empresas no adheridas.
- Esta medida avanza en la digitalización de trámites estatales, centralizando la información laboral oficial y simplificando el control de aportes para los trabajadores.
La aplicación Mi Argentina incorporó una herramienta que permite acceder a la liquidación digital de haberes directamente desde el celular. La nueva función, desarrollada en conjunto por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca facilitar el acceso a la información laboral y reunir estos datos en una plataforma oficial.
Disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone, la opción ya puede utilizarse desde la sección Trabajo/Mis Empleos de la aplicación, siempre que el trabajador esté alcanzado por el régimen de Liquidación Digital.
Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina
Las personas que ya forman parte del sistema de Liquidación Digital pueden ingresar a la aplicación y acceder al detalle de sus empleos registrados.
Una vez dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos, solo deben seleccionar la relación laboral correspondiente para visualizar la liquidación de haberes.
El sistema muestra información como:
- Salario bruto.
- Monto neto a cobrar.
- Descuentos aplicados.
- Contribuciones patronales declaradas por el empleador.
Quiénes pueden usar la nueva función
La consulta de las liquidaciones digitales no está disponible para todos los trabajadores. Solo pueden acceder quienes estén incluidos en el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya hayan adoptado este sistema.
Quedan excluidos:
- Trabajadores del sector público.
- Personal del régimen de casas particulares.
- Empleados de empresas privadas que todavía no utilizan el sistema de Liquidación Digital.
A través de la aplicación es posible gestionar trámites, solicitar turnos y consultar documentación digital, entre ella:
- DNI.
- Licencia Nacional de Conducir.
- Cédula verde.
- Constancia de CUIL.
- Certificado Único de Discapacidad, entre otros documentos oficiales.