Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

La aplicación Mi Argentina incorporó una herramienta que permite acceder a la liquidación digital de haberes directamente desde el celular. La nueva función, desarrollada en conjunto por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca facilitar el acceso a la información laboral y reunir estos datos en una plataforma oficial.