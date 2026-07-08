Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

El camino de Suiza hasta los cuartos

La campaña suiza comenzó con un empate 1 a 1 frente a Qatar. En la segunda fecha mostró toda su contundencia al golear 4 a 0 a Bosnia y Herzegovina con una ráfaga de goles en los minutos finales, mientras que cerró la fase de grupos con una victoria por 2 a 1 sobre Canadá que le permitió terminar como líder del Grupo B.