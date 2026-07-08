Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026
El equipo de Murat Yakin llega tras eliminar a Colombia por penales y vuelve a meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo después de 64 años. Orden defensivo, experiencia y una joven figura, entre sus principales fortalezas.
Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado a las 22:00 en Kansas City para seguir en la búsqueda del bicampeonato.
- Suiza llega tras eliminar a Colombia por penales. El equipo destaca por su orden táctico, la guía de Granit Xhaka y las atajadas de Kobel, volviendo a cuartos tras 64 años.
- Este cruce reedita el duelo de Brasil 2014. Mientras Suiza busca dar el golpe ante el campeón, Argentina intentará consolidar su juego para defender la corona mundial.
La Selección ya conoce al rival que deberá superar para seguir soñando con el bicampeonato mundial. El sábado, desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Murat Yakin atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Tras eliminar a Colombia en la definición por penales, los europeos volvieron a instalarse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo por primera vez desde 1962.
Lejos de depender de una gran figura, Suiza construyó su campaña a partir de un funcionamiento colectivo sólido. El equipo se caracteriza por su disciplina táctica, su fortaleza defensiva y la capacidad para competir en partidos cerrados, virtudes que lo convierten en un rival de cuidado para cualquier selección.
El gran referente del plantel es Granit Xhaka. El capitán no solo es el líder futbolístico del mediocampo, sino también el principal conductor emocional del equipo. Su experiencia y capacidad para manejar los tiempos del partido lo transforman en una pieza indispensable dentro del esquema de Yakin.
Otro de los puntos fuertes aparece bajo los tres palos. Gregor Kobel fue una de las figuras de los octavos de final al convertirse en el héroe de la definición por penales frente a Colombia, ratificando el gran nivel que viene mostrando durante todo el torneo.
En ataque, la gran revelación suiza es Johan Manzambi. Con apenas 20 años, el delantero suma tres goles y dos asistencias en el Mundial, aunque llega con una molestia en una rodilla que mantiene en alerta al cuerpo técnico. A su alrededor aparecen otros nombres de peso, como los extremos Rubin Vargas y Dan Ndoye, además de la potencia física de Breel Embolo como referencia ofensiva.
La defensa también es uno de los pilares del equipo europeo. Allí sobresale Manuel Akanji, líder de una última línea que concedió muy pocas situaciones de peligro a lo largo del campeonato.
El camino de Suiza hasta los cuartos
La campaña suiza comenzó con un empate 1 a 1 frente a Qatar. En la segunda fecha mostró toda su contundencia al golear 4 a 0 a Bosnia y Herzegovina con una ráfaga de goles en los minutos finales, mientras que cerró la fase de grupos con una victoria por 2 a 1 sobre Canadá que le permitió terminar como líder del Grupo B.
En la fase eliminatoria mantuvo la solidez. Primero derrotó 2 a 0 a Argelia con tantos de Embolo y Ndoye y luego dejó en el camino a Colombia. Tras igualar sin goles en un encuentro muy cerrado, se impuso 4 a 3 en la definición desde el punto del penal gracias a la actuación de Kobel.
El respeto por la Selección Argentina
En la concentración suiza reconocen la jerarquía del vigente campeón del mundo. Varios integrantes del plantel calificaron a la Selección como un "equipazo", aunque también dejaron en claro que creen tener herramientas para dar el golpe.
Uno de los que se expresó fue Ricardo Rodríguez, quien aseguró que el conjunto de Scaloni "no es invencible" y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.
El antecedente más recordado entre ambos seleccionados se remonta a los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina se impuso 1 a 0 en el tiempo suplementario gracias a un recordado gol de Ángel Di María tras una asistencia de Lionel Messi. Ahora, 12 años después, ambos volverán a verse las caras con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.