Suiza quiere confirmar su buen presente en el Mundial ante Argelia: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Suiza y Argelia se enfrentarán mañana a las 00:00 en Vancouver para definir el pase a los octavos de final del Mundial, en un duelo sin un favorito absoluto.
- Suiza llega como líder del Grupo B tras un sólido desempeño, mientras que Argelia clasificó con esfuerzo como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.
- El ganador de este cruce eliminatorio se medirá en octavos contra el vencedor entre Colombia y Ghana, definiendo el futuro de ambos seleccionados en el torneo.
Suiza y Argelia afrontarán un duelo sin favoritos absolutos, aunque los europeos llegan con mejores sensaciones tras una sólida fase de grupos. El premio será un lugar en los octavos de final del Mundial, donde el vencedor se medirá con quien avance del cruce entre Colombia y Ghana.
El conjunto dirigido por Murat Yakin fue una de las revelaciones de la primera ronda. Después del inesperado empate sobre la hora frente a Qatar, reaccionó con autoridad al golear 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina y luego derrotó por 2 a 1 a Canadá para quedarse con el primer puesto del grupo B. El crecimiento colectivo convirtió a Suiza en un equipo confiable y difícil de superar.
Granit Xhaka continúa siendo el líder futbolístico del seleccionado helvético, aunque una de las grandes apariciones del torneo fue Johan Manzambi. El delantero de apenas 20 años ya marcó tres goles y se transformó en una de las principales armas ofensivas de un equipo que combina experiencia y juventud.
Argelia, en cambio, recorrió un camino mucho más exigente. Compartió grupo con la selección argentina, sufrió una contundente derrota por 3 a 0 en el debut frente a un intratable Lionel Messi, pero reaccionó a tiempo con un triunfo sobre Jordania y un emocionante empate por 3 a 3 frente a Austria que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.
El experimentado Riyad Mahrez será nuevamente el conductor del conjunto africano, acompañado por una generación que mostró personalidad para sobreponerse a un comienzo adverso y mantener vivo el sueño mundialista.
Desde lo táctico, el encuentro enfrentará dos propuestas bien definidas. Suiza buscará controlar la posesión y aprovechar la claridad de sus mediocampistas, mientras que Argelia apostará a la velocidad de sus extremos y a las transiciones para sorprender.
Aunque el recorrido previo favorece a los europeos, los partidos de eliminación directa suelen ofrecer escenarios imprevisibles. En Vancouver ya no importarán los antecedentes: solo uno seguirá en carrera por la Copa del Mundo.
Probables formaciones
Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka y Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza y Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).
Estadio: Vancouver. Por TV: DirecTV Sports.