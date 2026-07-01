Suiza quiere confirmar su buen presente en el Mundial ante Argelia: hora, TV y formaciones

El conjunto dirigido por Murat Yakin fue una de las revelaciones de la primera ronda. Después del inesperado empate sobre la hora frente a Qatar, reaccionó con autoridad al golear 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina y luego derrotó por 2 a 1 a Canadá para quedarse con el primer puesto del grupo B. El crecimiento colectivo convirtió a Suiza en un equipo confiable y difícil de superar.