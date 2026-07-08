Francia le bajó el tono a la designación de una terna arbitral argentina para los cuartos de final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El seleccionado francés minimizó la designación del árbitro argentino Facundo Tello para dirigir ante Marruecos en los cuartos del Mundial 2026, desactivando rivalidades.
- Los jugadores Upamecano y Risser pidieron enfocarse en el juego y no caer en paranoias, en un hito histórico donde por primera vez un quinteto arbitral es de un mismo país.
- Este hecho prioriza la neutralidad deportiva sobre las rivalidades y sienta un precedente de convivencia profesional clave para el arbitraje en instancias decisivas de FIFA.
La designación de una terna arbitral completamente argentina para el partido entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026, despertó todo tipo de reacciones debido a la rivalidad que se instaló entre ambos países tras la final de Qatar 2022. Sin embargo, desde el plantel francés buscaron desactivar cualquier polémica y aseguraron que su única preocupación es el rendimiento dentro de la cancha.
La FIFA designó al argentino Facundo Tello como juez principal del encuentro. Estará acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro completará el equipo.
La designación marca un hecho inédito en la historia de los Mundiales, ya que será la primera vez que un encuentro del torneo sea dirigido por un quinteto arbitral integrado completamente por representantes de una misma nacionalidad.
En la previa del compromiso, la prensa francesa consultó a los futbolistas sobre la posible influencia de la nacionalidad de los árbitros, teniendo en cuenta el historial reciente entre Argentina y Francia. Sin embargo, el defensor Dayot Upamecano descartó cualquier tipo de preocupación.
"No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa", afirmó el zaguero.
En la misma línea se expresó el arquero Robin Risser, quien reconoció el contexto que rodea la designación, aunque pidió no alimentar teorías.
"No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición", sostuvo.
La designación también encuentra un antecedente reciente en este mismo Mundial. En los octavos de final, el encuentro entre Argentina y Egipto fue arbitrado por una terna francesa encabezada por François Letexier. En aquella oportunidad, la Selección Argentina no manifestó objeciones al trabajo arbitral.
Quien sí expresó su descontento fue Egipto. La federación africana presentó un reclamo formal ante la FIFA al considerar que fue perjudicada por la anulación de un gol y por un penal que, según su interpretación, debió sancionarse sobre Mohamed Salah.
Ahora, con Francia y Marruecos a horas de disputar un lugar en las semifinales, el foco vuelve a posarse sobre el arbitraje. No obstante, desde el seleccionado europeo dejaron en claro que prefieren mantener la atención exclusivamente en el desafío futbolístico y evitar que los factores externos condicionen la preparación del encuentro.