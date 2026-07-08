Francia le bajó el tono a la designación de una terna arbitral argentina para los cuartos de final del Mundial 2026

La designación de una terna arbitral completamente argentina para el partido entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026, despertó todo tipo de reacciones debido a la rivalidad que se instaló entre ambos países tras la final de Qatar 2022. Sin embargo, desde el plantel francés buscaron desactivar cualquier polémica y aseguraron que su única preocupación es el rendimiento dentro de la cancha.