Cómo evitar que el calor se escape de tu casa: cinco consejos de especialistas

Las filtraciones de aire son una de las principales causas de pérdida de temperatura en una vivienda. Las puertas, ventanas y otras aberturas concentran una parte importante de las fugas de calor. Para minimizar este problema, se pueden colocar burletes adhesivos, barridos inferiores en las puertas o selladores de silicona en grietas y uniones deterioradas. Son soluciones económicas que ayudan a impedir el ingreso de aire frío.