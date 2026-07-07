Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

El impacto económico en la factura de la luz fluctúa de forma notable durante los meses invernales según el sistema elegido para combatir el frío. Aunque una gran cantidad de familias opta por la energía eléctrica para templar sus ambientes, el rendimiento energético cambia drásticamente entre un modelo y otro. De acuerdo con las mediciones tecnológicas realizadas por la Unsam, ciertos equipos logran un desempeño tan óptimo que consumen apenas una cuarta parte de la energía que requieren otros dispositivos de la misma categoría.