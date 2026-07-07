"Que lo tomen como ejemplo": el enorme elogio de Scaloni a Messi después de otra noche histórica

Resumen para apurados
- Tras clasificar a cuartos del Mundial, Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi en conferencia por su liderazgo y resiliencia al errar un penal ante Egipto y seguir pidiendo la pelota.
- El DT destacó que, pese a fallar el penal con Argentina perdiendo 2-0, el capitán no se rindió. Además, valoró el gran apoyo que el resto del plantel le brindó en ese momento.
- Scaloni busca que los futbolistas jóvenes tomen la actitud de Messi como ejemplo de superación, marcando el camino de lo que significa vestir la camiseta de la selección.
Más allá de la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final, Lionel Scaloni dedicó buena parte de su conferencia de prensa a destacar la actuación y la personalidad de Lionel Messi, a quien volvió a señalar como el gran referente del plantel. El entrenador reveló que habló apenas un minuto en el vestuario, pero que uno de sus mensajes estuvo destinado a los futbolistas más jóvenes. "Les dije que los chicos que están en el banco y lo ven todos los días tienen que tomarlo como ejemplo. Es algo maravilloso", afirmó.
El DT explicó que la grandeza del capitán quedó reflejada en la manera en que reaccionó después de fallar el penal cuando Argentina perdía 2-0. "Podía haber errado el penal y terminar ahí. Nos hicieron el segundo gol y la volvió a pedir. Eso me pone la piel de gallina", aseguró. Para Scaloni, esa actitud sintetiza por qué Messi continúa marcando el camino del grupo.
Sin embargo, evitó centrar todos los elogios en el rosarino y destacó el respaldo que recibió por parte del resto del plantel. "No quiero hablar solamente de él porque los compañeros lo sostuvieron de una manera increíble. Eso también forma parte de este grupo", explicó.
El mensaje para el futuro
Scaloni consideró que partidos como el de Egipto sirven para enseñarles a las nuevas generaciones qué significa representar a la selección argentina. "Esto marca un camino para todos los chicos que quieren ponerse esta camiseta. Somos esto cuando las cosas van bien y también cuando se complican", sostuvo.