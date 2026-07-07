"Que lo tomen como ejemplo": el enorme elogio de Scaloni a Messi después de otra noche histórica

Más allá de la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final, Lionel Scaloni dedicó buena parte de su conferencia de prensa a destacar la actuación y la personalidad de Lionel Messi, a quien volvió a señalar como el gran referente del plantel. El entrenador reveló que habló apenas un minuto en el vestuario, pero que uno de sus mensajes estuvo destinado a los futbolistas más jóvenes. "Les dije que los chicos que están en el banco y lo ven todos los días tienen que tomarlo como ejemplo. Es algo maravilloso", afirmó.