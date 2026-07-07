Copa del Mundo

"Hazaña histórica": así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

Aunque los Faraones quedaron afuera en octavos, los principales medios destacaron la actuación del equipo ante el campeón del mundo y el presidente del país felicitó públicamente al plantel.

ORGULLO. La prensa egipcia destacó la actuación de los Faraones ante la selección argentina y el presidente Abdelfatah el-Sisi felicitó al plantel por su histórica campaña en el Mundial.
ORGULLO. La prensa egipcia destacó la actuación de los Faraones ante la selección argentina y el presidente Abdelfatah el-Sisi felicitó al plantel por su histórica campaña en el Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La prensa de Egipto reaccionó con orgullo tras la eliminación de su selección ante Argentina por 3-2 en octavos de final del Mundial 2026, destacando su histórica actuación.
  • El equipo de Hossam Hassan ganaba 2-0 y obligó a remontar al campeón del mundo. Los medios locales y el presidente Abdelfatah el-Sisi elogiaron la disciplina táctica del plantel.
  • Esta campaña representa la mejor actuación de Egipto en un Mundial al llegar a octavos de final, consolidando un precedente histórico para el fútbol de su país.
Resumen generado con IA

La selección argentina necesitó una remontada épica para vencer 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Pese a la eliminación, en el país africano predominó el orgullo por el rendimiento del equipo, que estuvo cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo.

Los principales medios egipcios coincidieron en destacar la actuación de los dirigidos por Hossam Hassan, que llegaron a estar 2-0 arriba y obligaron al conjunto de Lionel Scaloni a una reacción sobre el cierre del encuentro.

Hazaña histórica: así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

El diario Youm7 fue uno de los más elogiosos al señalar: "Los Faraones exhibieron una habilidad heroica y una disciplina táctica que dejó en ridículo a los campeones del mundo". En la misma línea, el portal Al-Dustour tituló: "Una salida digna. Argentina derrotó por la mínima a Egipto", resaltando el nivel mostrado frente al vigente campeón.

Hazaña histórica: así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

El mensaje del presidente de Egipto

Las repercusiones también llegaron desde el ámbito político. El presidente Abdelfatah el-Sisi utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo del seleccionado tras la histórica campaña.

"Gracias a los héroes de la selección nacional de fútbol por su honorable actuación. Hemos logrado una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio. Estamos orgullosos de ustedes", escribió el mandatario.

Más allá de la eliminación, Egipto firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo al alcanzar, por primera vez, los octavos de final y poner contra las cuerdas a la selección argentina en un partido que se definió recién en los minutos finales.

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