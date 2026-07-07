"Hazaña histórica": así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

El diario Youm7 fue uno de los más elogiosos al señalar: "Los Faraones exhibieron una habilidad heroica y una disciplina táctica que dejó en ridículo a los campeones del mundo". En la misma línea, el portal Al-Dustour tituló: "Una salida digna. Argentina derrotó por la mínima a Egipto", resaltando el nivel mostrado frente al vigente campeón.