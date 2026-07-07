"Argentina presionó al árbitro": el explosivo descargo del DT de Egipto tras la eliminación del Mundial

Resumen para apurados
- Tras caer 3-2 en Atlanta por el Mundial 2026, el DT de Egipto, Hossam Hassan, acusó a Argentina de presionar al árbitro francés, denunciando perjuicios en fallos claves.
- Hassan protestó la anulación de un gol de Ziko y un presunto penal no cobrado antes del tanto de Enzo Fernández, señalando que el VAR ignoró jugadas que definieron el partido.
- Mientras Argentina avanza a cuartos de final del Mundial, las quejas de Egipto reavivan la polémica sobre los criterios arbitrales y la imparcialidad del VAR en la competencia.
La eliminación de Egipto frente a la selección argentina dejó un fuerte malestar en el conjunto africano. Tras la derrota por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador Hossam Hassan lanzó durísimas acusaciones contra el arbitraje y sostuvo que su equipo fue perjudicado durante el encuentro disputado en Atlanta.
El técnico egipcio aseguró que la previa del partido influyó en las decisiones del juez francés y apuntó directamente contra el seleccionado argentino. "Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron un contexto previo y sufrimos las consecuencias", afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido.
Hassan también hizo foco en dos acciones puntuales que, según su mirada, fueron determinantes para el desenlace del encuentro. La principal protesta fue por una supuesta infracción dentro del área argentina en la jugada previa al gol de Enzo Fernández, además de un tanto anulado a Mostafa Ziko.
"No hubo respeto"
El entrenador continuó con sus cuestionamientos y aseguró que el arbitraje no trató de la misma manera a ambos equipos. "Se desestimó un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones", expresó.
Además, remarcó que sintió una falta de consideración hacia su seleccionado durante el partido. "No hubo respeto", sentenció Hassan, todavía con bronca por una eliminación que dejó a Egipto a las puertas de los cuartos de final.