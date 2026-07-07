"Argentina presionó al árbitro": el explosivo descargo del DT de Egipto tras la eliminación del Mundial

"No hubo respeto"

El entrenador continuó con sus cuestionamientos y aseguró que el arbitraje no trató de la misma manera a ambos equipos. "Se desestimó un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones", expresó.