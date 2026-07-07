“Si tantas ganas tienen de que Messi sea campeón, ¿para qué llaman a todos a participar?”: la explosiva denuncia del DT de Egipto

La histórica y agónica remontada de la selección argentina ante Egipto por 3-2 en Atlanta no terminó con el pitazo final. La tremenda ebullición del estadio se mudó de inmediato a la sala de prensa, donde el director técnico del seleccionado africano, Hossam Hassan, protagonizó uno de los escándalos más grandes en lo que va del Mundial 2026. Totalmente fuera de sí, dolido por haber dejado escapar una ventaja de dos goles en los últimos 14 minutos, el entrenador apuntó munición pesada contra la organización, el arbitraje y la figura de Lionel Messi.