Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto

Resumen para apurados
- Mohamed Salah reaccionó con festejo medido ante el penal fallado por Lionel Messi en el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026, volviéndose viral.
- Salah apretó los puños tras la atajada que mantuvo el 2-0 parcial. Sin embargo, Argentina revirtió el partido y avanzó a cuartos de final del Mundial tras vencer por 3-2.
- Este cruce viral expone la tensión del Mundial. La remontada fortalece anímicamente a la selección argentina de cara a su próximo cruce de cuartos de final en el torneo.
Lionel Messi tuvo la gran oportunidad de descontar para la selección argentina en el primer tiempo frente a Egipto, pero desperdició un penal y mantuvo el 2-0 parcial en favor del conjunto africano. Mientras el capitán argentino lamentaba la ocasión perdida, las cámaras captaron la reacción de Mohamed Salah, una de las imágenes que rápidamente se viralizó durante el encuentro.
La jugada ocurrió a los 20 minutos de la primera etapa. Messi se hizo cargo del remate desde los doce pasos, pero no logró convertir y volvió a fallar un penal en el Mundial 2026. El arquero egipcio sostuvo la ventaja y desató el festejo de sus compañeros.
Â¡EL FARAÃN AGITÃ LOS PUÃOS! Salah festejÃ³ el penal fallado de Leo Messi ante Egipto.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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En ese momento, una cámara exclusiva de ESPN enfocó a Salah. El delantero celebró con un gesto medido: apretó los puños, levantó los brazos por unos segundos y enseguida volvió a concentrarse en el desarrollo del partido, sin realizar un festejo exagerado.
Un partido que terminó con un giro inesperado
En ese momento parecía que Egipto tenía controlado el encuentro y estaba cerca de dar el gran golpe del Mundial. Sin embargo, la historia cambió por completo en el tramo final del partido.
Argentina reaccionó con los goles de Cristian Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, dio vuelta el resultado por 3-2 y consiguió una clasificación épica a los cuartos de final, dejando sin efecto la alegría inicial que había mostrado Salah tras el penal fallado.