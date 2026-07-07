Video: la reacción de Mohamed Salah cuando Lionel Messi falló el penal ante Egipto

Lionel Messi tuvo la gran oportunidad de descontar para la selección argentina en el primer tiempo frente a Egipto, pero desperdició un penal y mantuvo el 2-0 parcial en favor del conjunto africano. Mientras el capitán argentino lamentaba la ocasión perdida, las cámaras captaron la reacción de Mohamed Salah, una de las imágenes que rápidamente se viralizó durante el encuentro.