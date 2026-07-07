"Ya está...": Scaloni no pudo contener las lágrimas tras la histórica remontada de la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas tras la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial 2026, al vencer 3-2 a Egipto en Atlanta tras una gran remontada.
- El seleccionado argentino perdía 2-0 y Messi había fallado un penal, pero el equipo revirtió el marcador con goles de Romero, Messi y Fernández para sellar un triunfo épico.
- Esta sufrida victoria consolida el carácter de la Albiceleste en su camino a revalidar el título, mientras espera rival para disputar el pase a las semifinales del torneo.
Lionel Scaloni vivió una de las noches más emocionantes desde que asumió como entrenador de la selección argentina. Después de la histórica remontada por 3-2 frente a Egipto, que clasificó al equipo a los cuartos de final del Mundial 2026, el DT no pudo contener las lágrimas y protagonizó una imagen que rápidamente se volvió viral.
Apenas finalizó el encuentro en Atlanta, Scaloni se acercó a la zona de entrevistas todavía atravesado por la intensidad del partido. Con la voz quebrada y los ojos llenos de emoción, apenas alcanzó a decir: "Estoy muy emocionado". Luego, hizo una pausa, movió la cabeza y cerró con otra frase que reflejó el momento: "Ya está... me tengo que ir", antes de retirarse al vestuario.
La Selección protagonizó una remontada inolvidable después de comenzar perdiendo 2-0 y de que Lionel Messi desperdiciara un penal en el primer tiempo. Lejos de derrumbarse, el equipo reaccionó en el tramo final del partido y encontró los goles de Cristian Romero, el propio Messi y Enzo Fernández para sellar un triunfo épico.
Un desahogo después de otra noche inolvidable
El festejo del entrenador reflejó el enorme desgaste emocional que implicó el encuentro. Durante gran parte del partido, Argentina estuvo contra las cuerdas, pero volvió a demostrar capacidad de reacción y carácter para revertir una historia que parecía sentenciada.
Con la victoria, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final y ahora espera por su próximo rival. Mientras los jugadores celebraban con los hinchas en el campo de juego, la imagen de Scaloni retirándose entre lágrimas se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la jornada mundialista.