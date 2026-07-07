"Ya está...": Scaloni no pudo contener las lágrimas tras la histórica remontada de la Selección

Apenas finalizó el encuentro en Atlanta, Scaloni se acercó a la zona de entrevistas todavía atravesado por la intensidad del partido. Con la voz quebrada y los ojos llenos de emoción, apenas alcanzó a decir: "Estoy muy emocionado". Luego, hizo una pausa, movió la cabeza y cerró con otra frase que reflejó el momento: "Ya está... me tengo que ir", antes de retirarse al vestuario.