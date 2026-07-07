La estirpe del campeón le alcanzó a Argentina para sobrevivir, pero el fútbol deberá aparecer si quiere defender el título

Pero hubo otro protagonista que también sostuvo a la Selección cuando más lo necesitaba: la gente. Hasta Atlanta el aliento había acompañado, como ocurre en cada presentación de Argentina. Pero esta vez fue diferente. Cuando Egipto dominaba el partido, cuando el reloj empezaba a jugar en contra y cuando el equipo parecía no encontrar el camino, los hinchas hicieron lo que tantas veces hicieron en la historia de la Selección. Empujaron, cantaron como nunca antes en este Mundial y transformaron un estadio estadounidense en una cancha argentina. El "Argentina, Argentina" cayó desde todos los sectores y terminó convirtiéndose en un jugador más. Esa energía también fue parte de la remontada.