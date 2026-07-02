LA GACETA, en Miami: la historia del hincha argentino que encontró en el Mundial la excusa perfecta para celebrar junto a su hijo
Resumen para apurados
- El hincha argentino Patricio viajó desde Israel a Miami durante el Mundial 2026 para cumplir el sueño de alentar a la Selección y celebrar los cumpleaños de él y su hijo.
- Emigrado en 2005, Patricio vive en Israel y planificó este viaje coincidiendo con el Bar Mitzvá de su hijo. Se encontraron frente al imponente mural de Messi en Wynwood.
- La historia refleja cómo la figura de Messi ha transformado a Miami en un epicentro del fútbol y cómo la identidad y pasión argentina se mantienen intactas en el exterior.
Entre los coloridos murales de Wynwood, uno de los barrios más visitados de Miami, la imagen de Lionel Messi se impone sobre una enorme pared de 20 metros de alto por 40 de ancho. Pintada en julio de 2023 para celebrar la llegada del capitán argentino al Inter de esa ciudad, la obra se convirtió en una parada obligada para los fanáticos que visitan el lugar durante el Mundial 2026.
Hasta allí llegaron los enviados especiales de LA GACETA, que encontraron a Patricio, un argentino nacido en Castelar que desde 2005 vive en Israel y que decidió cumplir un sueño: compartir con su hijo la experiencia de seguir a la Selección en una Copa del Mundo.
"Siempre seguí a la Selección y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a verla en un Mundial", le dijo a nuestro diario mientras posaba frente al mural del campeón del mundo.
El viaje, además, tiene un significado especial para la familia. Patricio celebrará sus 40 años y su hijo cumplirá 13 durante la estadía en Estados Unidos. "Los dos cumpleaños coinciden con este viaje. En Israel, a los 13 años se celebra el Bar Mitzvá, así que decidimos hacer este recorrido por Estados Unidos aprovechando el Mundial", relató.
Un recorrido por el mundo sin perder la pasión argentina
La historia de Patricio comenzó lejos de Estados Unidos. Tras emigrar en 2005, realizó el servicio militar en Israel, estudió Ingeniería Minera y trabajó durante varios años en Uganda y Kenia antes de regresar al país donde formó su familia.
Hoy vive en Israel junto a su esposa y su hijo, un adolescente que juega al fútbol desde los cuatro años y que incluso tuvo un paso por las divisiones juveniles del Villarreal de España.
"Creo que el sueño de cualquier padre es venir a ver a la Selección con su hijo. Habíamos viajado para ver a Messi en Barcelona, pero alentarlo en un Mundial es algo completamente distinto", expresó.
Messi, el gran protagonista
El hincha aseguró que la influencia del capitán argentino transformó a la ciudad desde su llegada al Inter Miami. "Apenas bajás del aeropuerto ves carteles de la Selección y de Messi. En Miami se habla español en todos lados. Messi cambió la ciudad y ayudó muchísimo a que Estados Unidos se acercara al fútbol".
Mientras cientos de visitantes se fotografían frente al mural, la obra del reconocido artista Maxi Bagnasco se consolida como uno de los símbolos argentinos en la ciudad sede del Mundial.
La argentinidad, incluso lejos de casa
Después de más de 20 años viviendo en el exterior, Patricio asegura que la pasión por Argentina nunca desapareció. "Cada vez que juega la Selección hacemos un asado con amigos argentinos. La pasión la llevamos en el corazón".
También destacó la solidaridad que suele surgir entre los compatriotas que viven fuera del país. "Los argentinos siempre nos encontramos y nos damos una mano. Lo mismo pasa con otros latinoamericanos. Esa unión se mantiene aunque estemos lejos de casa", sostuvo.
Antes de despedirse, dejó un mensaje cargado de ilusión para quienes siguen el Mundial desde Argentina: "Vamos por otra estrella. Ojalá podamos volver a ser campeones".