LA GACETA, en Miami: la historia del hincha argentino que encontró en el Mundial la excusa perfecta para celebrar junto a su hijo

Entre los coloridos murales de Wynwood, uno de los barrios más visitados de Miami, la imagen de Lionel Messi se impone sobre una enorme pared de 20 metros de alto por 40 de ancho. Pintada en julio de 2023 para celebrar la llegada del capitán argentino al Inter de esa ciudad, la obra se convirtió en una parada obligada para los fanáticos que visitan el lugar durante el Mundial 2026.