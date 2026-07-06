Copa del Mundo

Un policía de Estados Unidos llegó para custodiar a los argentinos y terminó bailando con ellos: “Son geniales”

El quinto banderazo argentino en Atlanta reunió a cientos de hinchas antes del partido de octavos de final frente a Egipto. En Piedmont Park hubo cantos, banderas y camisetas, pero también una escena que sorprendió a todos: un policía de la ciudad se sumó al festejo albiceleste.

UN HINCHA MÁS. El oficial Jamison Carlton se sacó fotos con los argentinos, bailó durante los cantitos y terminó alentando a la Selección en el quinto banderazo de Atlanta.
UN HINCHA MÁS. El oficial Jamison Carlton se sacó fotos con los argentinos, bailó durante los cantitos y terminó alentando a la Selección en el quinto banderazo de Atlanta.
Por Matías AuadEnviado especial Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • El policía Jamison Carlton se sumó a bailar con hinchas argentinos durante un banderazo en Piedmont Park, Atlanta, previo al partido ante Egipto por el Mundial 2026.
  • Custodiando el evento en Atlanta, que reunió a cientos de hinchas pese a los altos costos de viaje, el oficial se contagió del fervor, sacándose fotos y bailando con ellos.
  • Este hecho resalta el impacto cultural de la hinchada argentina en el Mundial de EE. UU., logrando traspasar barreras idiomáticas y generar simpatía en las fuerzas de seguridad.
Resumen generado con IA

Primero fueron las fotos. Después los saludos. Y cuando empezaron los cantitos, terminó sonriendo, bailando y posando con los hinchas argentinos. Jamison Carlton, policía de Atlanta, se convirtió en uno de los personajes inesperados del quinto banderazo albiceleste en Estados Unidos, en la previa del partido entre la Selección y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El quinto banderazo argentino se realizó en el Active Oval, una gran explanada deportiva de césped ubicada dentro de Piedmont Park, uno de los principales parques urbanos de Atlanta. La convocatoria reunió a cientos de hinchas y, por lo que se observó, fue menos masiva que las anteriores, especialmente que las dos realizadas en Miami.

CELESTE Y BLANCO. Banderas, camisetas y bombos transformaron un sector de Piedmont Park en una tribuna argentina. CELESTE Y BLANCO. Banderas, camisetas y bombos transformaron un sector de Piedmont Park en una tribuna argentina.

Entre quienes viajaron para estar presentes estuvo el tucumano Andrés Esteban Ramasco, egresado de la UNT y doctorando en Economía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Junto a su novia y un amigo manejó 11 horas para llegar a Atlanta. "Toda la vida veía estos banderazos por YouTube y ahora me toca vivir uno. Es un sueño", contó. Cuando comenzaron los cantitos, la emoción lo desbordó: "Se te pone la piel de gallina. Como dice la canción, no te lo puedo explicar".

Las camisetas argentinas presentes

Hay camisetas de distintas épocas de la Selección, muchas con el número 10 y los nombres de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. También se ven banderas con los rostros de ambos, trapos argentinos de gran tamaño, sombreros, pelucas celestes y blancas y algunas banderas de clubes.

FÚTBOL EN EL PARQUE. Mientras esperaban el inicio del banderazo, grupos de hinchas improvisaron partidos sobre el césped del Active Oval. FÚTBOL EN EL PARQUE. Mientras esperaban el inicio del banderazo, grupos de hinchas improvisaron partidos sobre el césped del Active Oval.

Esa fue una de las imágenes que más llamó la atención de la extenista tucumana Mercedes Paz, que vive por primera vez un Mundial en Estados Unidos. "Me impresiona la cantidad de Messis que hay. Ves camisetas de todas las etapas de su carrera: las del Barcelona, las primeras de la Selección y las actuales. Eso habla del fanatismo que genera en todo el mundo", aseguró. Incluso lejos de las sedes, contó, el fenómeno se repite: "Estuve en Oklahoma y cuando la gente veía una camiseta argentina enseguida decía 'Messi'".

CELESTE Y BLANCO. Banderas, camisetas y bombos transformaron un sector de Piedmont Park en una tribuna argentina. CELESTE Y BLANCO. Banderas, camisetas y bombos transformaron un sector de Piedmont Park en una tribuna argentina.

El policía que se sumó a la fiesta

Todavía hay argentinos llegando desde Miami y otras ciudades. Algunos hinchas cuentan que desistieron de viajar a Atlanta por el elevado precio de los vuelos, mientras que otros tuvieron demoras, cancelaciones o complicaciones para trasladarse. Eso ayuda a explicar por qué la convocatoria fue menos multitudinaria que las anteriores. Aun así, el clima de fiesta contagió hasta al oficial Jamison Carlton, uno de los policías que custodiaba el evento. Después de sacarse fotos con los hinchas terminó bailando al ritmo de los cantitos. "No entiendo lo que dicen, pero me gusta la energía. Vinieron todos juntos para apoyar a su selección y pasar un buen momento", resumió. Antes de volver a trabajar, dejó un deseo que despertó aplausos entre los argentinos: "Go Argentina".

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