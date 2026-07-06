Un policía de Estados Unidos llegó para custodiar a los argentinos y terminó bailando con ellos: “Son geniales”

El policía que se sumó a la fiesta

Todavía hay argentinos llegando desde Miami y otras ciudades. Algunos hinchas cuentan que desistieron de viajar a Atlanta por el elevado precio de los vuelos, mientras que otros tuvieron demoras, cancelaciones o complicaciones para trasladarse. Eso ayuda a explicar por qué la convocatoria fue menos multitudinaria que las anteriores. Aun así, el clima de fiesta contagió hasta al oficial Jamison Carlton, uno de los policías que custodiaba el evento. Después de sacarse fotos con los hinchas terminó bailando al ritmo de los cantitos. "No entiendo lo que dicen, pero me gusta la energía. Vinieron todos juntos para apoyar a su selección y pasar un buen momento", resumió. Antes de volver a trabajar, dejó un deseo que despertó aplausos entre los argentinos: "Go Argentina".