Yanina Latorre reveló cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en Turquía: "Ahora entiendo tus nervios"

En medio del enfrentamiento mediático que mantiene con Yanina Latorre y de la incertidumbre sobre su futuro futbolístico, Mauro Icardi consiguió un nuevo trabajo en Turquía, aunque esta vez lejos de las canchas. La conductora de SQP (América TV) reveló que el delantero presentó ante la Justicia argentina un contrato laboral como embajador de una clínica de trasplantes capilares para obtener la autorización que le permitiera salir del país.