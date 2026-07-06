Yanina Latorre reveló cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en Turquía: "Ahora entiendo tus nervios"

Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló que Mauro Icardi consiguió trabajo como embajador de una clínica capilar en Turquía para que la Justicia argentina le permita salir del país.
- Icardi presentó el contrato de 100.000 euros tras cancelar su deuda alimentaria con Wanda Nara, en medio de un fuerte cruce mediático y judicial con la panelista Latorre.
- El acuerdo evidencia el vuelco de Icardi hacia contratos comerciales ante la incertidumbre futbolística y la tendencia de las clínicas turcas de contratar figuras públicas.
En medio del enfrentamiento mediático que mantiene con Yanina Latorre y de la incertidumbre sobre su futuro futbolístico, Mauro Icardi consiguió un nuevo trabajo en Turquía, aunque esta vez lejos de las canchas. La conductora de SQP (América TV) reveló que el delantero presentó ante la Justicia argentina un contrato laboral como embajador de una clínica de trasplantes capilares para obtener la autorización que le permitiera salir del país.
El nuevo episodio se suma a la disputa judicial y personal que Icardi mantiene con Wanda Nara y al fuerte cruce público que sostiene desde la semana pasada con Latorre, tanto en televisión como en las redes sociales.
Durante su programa, la periodista volvió a apuntar contra el futbolista y cuestionó su comportamiento. "Me dice vieja, me dice cornuda, mala periodista. Todo eso te grafica a vos. Yo nunca vi un jugador de fútbol serio o educado hacer esto", afirmó.
Luego comparó su actitud con la de otras figuras del deporte. "Nunca vi que Messi salga a insultar a un periodista. Para ser un crack, hay que serlo adentro y afuera de la cancha", sostuvo.
El contrato que presentó ante la Justicia
Según relató Yanina Latorre, mientras no prosperaban negociaciones con clubes de Turquía y Arabia Saudita, Icardi presentó un contrato con la clínica Cosmedica, de Estambul, especializada en trasplantes capilares.
La documentación, explicó, era necesaria para demostrar ante la Justicia que contaba con una fuente laboral en Turquía y así obtener el levantamiento de la prohibición de salir del país, vinculada a la deuda alimentaria que mantenía con Wanda Nara.
El acuerdo establece que Icardi será embajador de la marca durante tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.
Como parte del contrato deberá asistir a la clínica al menos dos veces por mes, participar en campañas publicitarias, crear contenido promocional y publicar historias en Instagram sobre tratamientos para la alopecia e implantes capilares.
"Le van a pagar 100.000 euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año", ironizó Latorre.
El documento también establece que el embajador deberá mantener una conducta profesional y evitar cualquier comportamiento que pueda perjudicar la reputación de la empresa.
El conflicto con Wanda y su regreso a Turquía
De acuerdo con Latorre, la situación judicial influyó directamente en la obtención de este empleo, ya que Icardi necesitaba acreditar una actividad laboral en Turquía para poder regresar a ese país y cumplir con sus compromisos, además del régimen de visitas de sus hijas.
La semana pasada, el futbolista canceló la deuda alimentaria que mantenía con Wanda Nara, lo que permitió que la Justicia levantara la prohibición de salida del país.
En paralelo, Wanda obtuvo autorización judicial para viajar junto a sus cinco hijos a Milán, mientras Icardi deberá regresar a Turquía para cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.
Según explicó la conductora, este tipo de acuerdos comerciales se volvió cada vez más habitual en Turquía, donde las clínicas de medicina estética recurren a figuras públicas para promocionar sus servicios y atraer clientes internacionales.
Incluso, aseguró que la China Suárez y otros famosos ya participaron en campañas similares para esa misma empresa. "Por ahí le dieron el laburito de onda para que lo presente acá, porque no tiene club y el fútbol no sé si va a seguir siendo", lanzó.
Antes de cerrar el tema, Latorre volvió a cuestionar al delantero y vinculó su reacción en redes sociales con su presente personal y profesional. "Ahora entiendo tus nervios. Yo no soy la nerviosa. Todo eso habla más de vos que de mí", afirmó.
Y concluyó con otra frase punzante: "No es que vendés vos y la China. Vende Wanda. Y vendo yo en cómo hago el tema".