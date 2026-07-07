Revuelo por la “actriz virtual”: Tilly Norwood será la “protagonista” de un largometraje

La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la “protagonista” de un largometraje, anunció el estudio Particle6, responsable de este filme que será producido en parte con IA. La película se titula “Misaligned”, en referencia a al concepto de alineación de la IA, que consiste en enseñar a las máquinas para que se ajusten a los valores y objetivos humanos. El estudio indicó que en el proyecto trabajarán profesionales de la industria tradicional del cine y la televisión, como guionistas, técnicos y actores reales.
“La IA puede ser el soporte de una ficción de calidad, pero sólo si integra de forma sustancial los conocimientos, las competencias y el criterio humanos”, explicó ayer la directora de esta empresa británica, Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, citada en un comunicado. Esta actriz de IA, con el aspecto de una veinteañera pelinegra, se hizo famosa con la publicación en la red de un video promocional en julio de 2025. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Nathalie Portman”, declaró entonces su creadora. Estas palabras crearon conmoción en Hollywood, que antes había denunciado el uso de imágenes de actores reales para para generar los modelos de IA. La polémica llevó a Van der Velden a asegurar que su creación “no era un sustituto de un ser humano”.
“Nuestra ambición con Tilly Norwood siempre ha sido mostrar a la industria creativa lo que era posible con la IA en un momento dado”, afirmó el lunes la directora de Particle6. Los estudios de la industria de Hollywood llegaron a un acuerdo con el sindicato de actores SAG-AFTRA sobre el uso de la IA en las producciones.
Cineclub: “Mujeres que trabajan”
Hoy, desde las 20, se proyectará en la sala de teatro de la sociedad Sirio Libanesa y como parte del ciclo de Zap Cine, la película “Mujeres que trabajan”, un clásico del cine nacional. Figuras como Manuel Romero, Nini Marhsall, Mecha Ortiz dicen presente en la película. Se trata de una comedia divertida e inteligente realizada a fines de la década del 30’ (1938).
Cineclub II: “Dr. mabuse”
El ciclo “Cine diabólico. De Caligari a Hitler” continuará hoy, desde las 20, en la Sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), con entrada libre y gratuita. Se proyectará “Dr. Mabuse” (1922), clásico del expresionismo alemán dirigido por Fritz Lang, que retrata a un criminal hipnotizador capaz de manipular la voluntad de sus víctimas.