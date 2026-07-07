Revuelo por la “actriz virtual”: Tilly Norwood será la “protagonista” de un largometraje

“La IA puede ser el soporte de una ficción de calidad, pero sólo si integra de forma sustancial los conocimientos, las competencias y el criterio humanos”, explicó ayer la directora de esta empresa británica, Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, citada en un comunicado. Esta actriz de IA, con el aspecto de una veinteañera pelinegra, se hizo famosa con la publicación en la red de un video promocional en julio de 2025. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Nathalie Portman”, declaró entonces su creadora. Estas palabras crearon conmoción en Hollywood, que antes había denunciado el uso de imágenes de actores reales para para generar los modelos de IA. La polémica llevó a Van der Velden a asegurar que su creación “no era un sustituto de un ser humano”.