Antes de hacer una película, la actriz creada por Inteligencia Artificial tendrá su universo

En la pantalla grande

¿Estamos cerca de ver una película protagonizada por alguien que no existe? Norwood ya participó en un breve skeetch. Particle6, el estudio de entretenimiento basado en IA que creó Van der Velden, trabaja para que eso ocurra y no hace oídos sordos a las polémicas que la bella Tilly despertó. “No es un reemplazo de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Yo no veo la IA como un reemplazo de las personas, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel", argumentó la nacida en Antillas Holandesas. Yo misma soy actriz, y nada —ciertamente no un personaje de IA— puede quitar el arte o la alegría de la interpretación humana”, compartió Van der Velen en un comunicado.