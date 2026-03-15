Antes de hacer una película, la actriz creada por Inteligencia Artificial tendrá su universo

El desarrollo de la Inteligencia Artificial marcha a alta velocidad. La industria del cine ya tiene su primera actriz “inventada” que curiosamente, aún no protagonizó ninguna película, pero próximamente ya tendrá su mundo creado. Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, continúa con su visión y antes de poner a Norwood en un film construirá un universo completo que rodee al personaje.
El recién anunciado “Tillyverso” será el espacio donde ella y una nueva generación de personajes de IA vivirán, colaborarán y construirán sus carreras. Esta expansión forma parte de un plan para crear propiedad intelectual y cambiar la forma en que se crea, desarrolla y experimenta el talento en la era de la IA.
En la pantalla grande
¿Estamos cerca de ver una película protagonizada por alguien que no existe? Norwood ya participó en un breve skeetch. Particle6, el estudio de entretenimiento basado en IA que creó Van der Velden, trabaja para que eso ocurra y no hace oídos sordos a las polémicas que la bella Tilly despertó. “No es un reemplazo de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Yo no veo la IA como un reemplazo de las personas, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel", argumentó la nacida en Antillas Holandesas. Yo misma soy actriz, y nada —ciertamente no un personaje de IA— puede quitar el arte o la alegría de la interpretación humana”, compartió Van der Velen en un comunicado.
La actriz
Tilly no existe físicamente. Fue creada por la productora por la división de IA Xicoia de Particle6. A diferencia de otros personajes digitales del pasado, la actriz está generada por algoritmos de aprendizaje profundo. Lo que realmente hizo estallar la polémica fue que agencias de talento reales mostraron interés en representarla como si fuera una persona de carne y hueso. La amenaza que genera la actriz IA, además de cuestionamientos actorales, provoca un dilema ético y laboral.
Norwood reduciría en un 90% los costos de producción. No requiere seguro de vida, alimentarse, dormir y hasta su paga podría ser inexistente. En consecuencia, habría mucho menos oportunidades para quienes desarrollan tareas que se inician con tener actores en el set.
A comienzos de este año, SAG-AFTRA (el sindicato de actores de Estados Unidos) retomó las negociaciones de su convenio con los grandes estudios, con la posible propuesta de la llamada “Tasa Tilly”, el impuesto que los estudios tendrían que pagar al sindicato a cambio de utilizar un “actor” de IA.
SAG-AFTRA ha criticado duramente que estos modelos se entrenan robando las actuaciones, rostros y voces de miles de actores reales para sintetizar la actuación perfecta.