"Verano del 36": la serie de Netflix que sorprende con un crimen y una historia que recuerda a Agatha Christie
Drama, romance y un asesinato por resolver son los ingredientes de "Verano del 36", la nueva miniserie de Netflix que apuesta por una historia de época con una investigación al mejor estilo Agatha Christie.
Resumen para apurados
- Netflix estrenó en julio "Verano del 36", una miniserie policial de seis episodios ambientada en la Europa de 1936 que recrea un misterioso asesinato en un hotel exclusivo.
- La trama sigue a cuatro mujeres implicadas en el crimen de un fiscal, resuelto mediante deducción al estilo de Agatha Christie, con una gran producción de época.
- La serie ha recibido elogios de la crítica por su reconstrucción histórica y se posiciona como una de las propuestas de suspenso más atractivas de la plataforma.
Netflix amplía su catálogo de julio con una nueva producción internacional que combina drama histórico, romance y suspenso. Se trata de "Verano del 36", una miniserie de seis episodios ambientada en la Europa de los años 30 que promete captar la atención de los fanáticos de las historias de época y de los clásicos policiales.
Con una cuidada reconstrucción histórica, la producción recrea el verano de 1936 a través de más de 74 escenarios y 1.500 trajes, ofreciendo una ambientación que transporta al espectador a un momento decisivo para el continente europeo.
De qué trata "Verano del 36", la nueva serie de Netflix
La historia se desarrolla durante el verano de 1936, en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas y sociales que anticipan profundos cambios en Europa.
En ese escenario, la llegada de trabajadores que disfrutan de sus primeras vacaciones pagas altera la rutina de un exclusivo hotel frecuentado por la burguesía. El choque entre distintos sectores sociales se convierte en el telón de fondo de una trama que da un giro inesperado cuando un fiscal aparece asesinado en el Hotel Riviera.
A partir de ese momento, cuatro mujeres quedan vinculadas al caso y deberán enfrentar una investigación que pondrá a prueba sus secretos, sus vínculos y sus decisiones.
Por qué comparan a "Verano del 36" con las novelas de Agatha Christie
Uno de los aspectos más destacados de la miniserie es su construcción policial. Según sus guionistas, la investigación se apoya en la observación, la deducción y el análisis de las pistas, una fórmula que recuerda a las novelas de Agatha Christie.
La ausencia de tecnología moderna obliga a los personajes a resolver el crimen mediante el razonamiento y la interpretación de los hechos, un recurso que potencia el suspenso y mantiene la intriga durante toda la historia.
La producción está encabezada por un reconocido elenco francés integrado por Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy y Constance Gay, quienes interpretan a las protagonistas de este relato.
Desde su lanzamiento, la serie recibió comentarios favorables por parte de la crítica especializada, que destacó especialmente la recreación de la década del 30, el diseño de producción y el equilibrio entre el drama histórico y el misterio clásico. Para quienes disfrutan de las historias de crímenes con una ambientación de época, "Verano del 36" aparece como una de las apuestas más atractivas de Netflix para este mes.