"Verano del 36": la serie de Netflix que sorprende con un crimen y una historia que recuerda a Agatha Christie

Desde su lanzamiento, la serie recibió comentarios favorables por parte de la crítica especializada, que destacó especialmente la recreación de la década del 30, el diseño de producción y el equilibrio entre el drama histórico y el misterio clásico. Para quienes disfrutan de las historias de crímenes con una ambientación de época, "Verano del 36" aparece como una de las apuestas más atractivas de Netflix para este mes.