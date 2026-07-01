Atlético Tucumán demandó a Unión por una millonaria deuda en el pase de Marcelo Estigarribia

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán demandó a Unión de Santa Fe ante la AFA e inició un embargo de sus cuentas por una de una deuda millonaria en el pase del delantero Marcelo Estigarribia.
- Atlético reclama el pago de la transferencia de 2025. El embargo de $514 millones se debe a cheques rechazados, sumando una deuda total de casi $1.200 millones de pesos.
- El litigio ante la AFA podría complicar la situación financiera de Unión de Santa Fe, mientras Atlético busca asegurar fondos clave para equilibrar sus propias finanzas.
Atlético Tucumán inició un reclamo formal contra Unión de Santa Fe ante la Cámara de Resolución de Disputas (CNRD) de la AFA por deudas vinculadas al traspaso de Marcelo Estigarribia, ex delantero del "Decano", quien fue transferido al "Tatengue" durante el mercado de pases de verano de 2025.
En aquella operación, la entidad santafesina adquirió el 100% de la ficha del atacante por U$S 1.600.000. El futbolista firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y se estableció una cláusula de rescisión de U$S 2.000.000 netos. Sin embargo, los plazos de pago no se habrían cumplido y, según denuncian desde 25 de Mayo y Chile, el club tucumano "prácticamente no recibió nada" del 50% que le correspondía por la venta, ya que el otro 50% pertenecía a Defensores de Pronunciamiento.
Ante esta situación, Atlético avanzó en las últimas horas con una serie de medidas en dos frentes. Por un lado, promovió el embargo de cuentas de Unión en una de sus entidades bancarias por un total de $514 millones, monto correspondiente a cheques rechazados emitidos como parte de la compra del delantero. En otras palabras, el club busca ejecutar el cobro de esos valores.
En paralelo, el "Decano" presentó una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de la AFA por los U$S 448.000 adeudados. "En total nos deben casi $1.200 millones", aseguró un vocero de la comisión directiva "decana".
Durante su paso por Atlético, Estigarribia disputó 74 partidos, marcó 17 goles y aportó 10 asistencias. Ese rendimiento despertó el interés de Unión, equipo en el cual el delantero acumula 10 tantos en 54 encuentros.
El caso de Estigarribia no es un hecho aislado. Según indicaron desde la comisión directiva del club, la institución también espera cobrar U$S 1.250.000 correspondientes a la transferencia de Tomás Cuello a Athletico Paranaense, concretada en 2022. En aquella operación, el "Decano" vendió el 50% del pase del extremo tucumano por U$S 2.250.000.