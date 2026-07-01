Atlético Tucumán demandó a Unión por una millonaria deuda en el pase de Marcelo Estigarribia

En aquella operación, la entidad santafesina adquirió el 100% de la ficha del atacante por U$S 1.600.000. El futbolista firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y se estableció una cláusula de rescisión de U$S 2.000.000 netos. Sin embargo, los plazos de pago no se habrían cumplido y, según denuncian desde 25 de Mayo y Chile, el club tucumano "prácticamente no recibió nada" del 50% que le correspondía por la venta, ya que el otro 50% pertenecía a Defensores de Pronunciamiento.