Homenaje a Carlos Courel en la UCR: "Queremos que se imite su ejemplo"

Resumen para apurados
- La UCR tucumana homenajeará al fallecido dirigente Carlos Courel este martes en su sede, buscando inspirar la reconstrucción partidaria con su ejemplo de unidad.
- Courel, clave en la UCR de los 90 y constituyente en 1994, será recordado por referentes de diversos signos políticos en un acto convocado por el dirigente Neme Sheij.
- El acto coincide con la intervención de la UCR local, que busca normalizar el partido y superar diferencias de cara a las elecciones internas del 20 de septiembre.
La sede de Catamarca 851 albergará un acto homenaje para conmemorar a uno de los destacados dirigentes radicales de la historia reciente: el ingeniero Carlos Courel.
"Fue una persona que ayudó a reconstruir a la Unión Cívica Radical en una situación crítica, allá por los años 90, luego del triunfo del menemismo en la República Argentina. Él ayudó a poner de pie al partido. Creemos que estamos viviendo una momento similar, y queremos que se imite el ejemplo del ingeniero Carlos, que tuvo la amabilidad de convocarnos a todos en la reconstrucción de un espacio político que hiciera comulgar la democracia con la igualdad y con la libertad", señaló Alfredo Neme Sheij, ex presidente del centenario partido en Tucumán, en una entrevista con LG Play.
El médico recordó los distintos roles que cumplió Courel, fallecido a inicios de este mes, como su participación en la Convención Constituyente que reformó la Constitución nacional en 1994; y su desempeño como presidente de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
El homenaje será este martes 30, a las 19, en la sede de la Unión Cívica Radical. Harán uso de la palabra históricos dirigentes que militaron junto a Courel, pero también antiguos adversarios políticos. Según Neme Sheij, estarán presentes Rafael Pascual (ex presidente de la Cámara baja), Raúl Topa (ex presidente de la Legislatura provincial), el ex diputado nacional José Vitar (del peronismo); el ex legislador Federico Romano Norri; y el ex intendente de la Capital, Rubén Chebaia. En la ceremonia, además, se hará entrega a la familia del ingeniero de una copia de la Carta Magna de 1993.
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Neme Sheij consideró que es una instancia en la que se debe trabajar en la "reconstrucción del radicalismo", que permanece intervenido desde el año pasado y tiene convocadas internas partidarias para el 20 de septiembre.
En ese sentido, el médico ponderó la importancia de generar "un espacio de moderación, cordura, equilibrio y ordenamiento de las cuentas, pero con los ciudadanos adentro, pensando en la generación de empleo y el fortalecimiento de la escuela y salud pública". "Creemos que ese modelo de clase media está en riesgo; si bien felicitamos el ordenamiento de cuentas públicas, creemos que debe hacerse con austeridad real por parte de los gobernantes que tanto la han predicado, pero no la han llevado adelante", señaló.
Neme Sheij mencionó luego este "proceso de normalización" que tendrá lugar en menos de tres meses, e instó a los correligionarios de las diversas corrientes a participar de la vida institucional. "En esto hacemos falta todos. Más allá de los errores que algunos hayan cometido en el camino, hay que invitar a todos. En esto tenemos que tener diálogo y amplitud de criterio. Y vertebrar un espacio que convoque a la moderación y salga de los extremos, de esta antinomia política del agravio y de la violencia", expresó el histórico dirigente de la UCR tucumana.