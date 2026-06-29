Homenaje a Carlos Courel en la UCR: "Queremos que se imite su ejemplo"

Neme Sheij mencionó luego este "proceso de normalización" que tendrá lugar en menos de tres meses, e instó a los correligionarios de las diversas corrientes a participar de la vida institucional. "En esto hacemos falta todos. Más allá de los errores que algunos hayan cometido en el camino, hay que invitar a todos. En esto tenemos que tener diálogo y amplitud de criterio. Y vertebrar un espacio que convoque a la moderación y salga de los extremos, de esta antinomia política del agravio y de la violencia", expresó el histórico dirigente de la UCR tucumana.