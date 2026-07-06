Política

Jaldo entregó equipamiento para el Siprosa por más de $2.800 millones y reforzó la inversión en salud pública

La séptima distribución de tecnología, mobiliario e insumos beneficiará a hospitales, CAPS y centros especializados de la provincia.

Jaldo entregó equipamiento sanitario por más de $2.800 millones. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Jaldo entregó equipamiento sanitario por más de $2.800 millones. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo entregó equipamiento médico por $2.800 millones al Siprosa este lunes en Tucumán para fortalecer la atención ante la creciente demanda en salud pública.
  • Esta séptima entrega incluye tecnología y mobiliario para hospitales y CAPS, y se complementa con obras de infraestructura de $1.600 millones para eliminar listas de espera.
  • La inversión busca garantizar el derecho a la salud de tucumanos y pacientes de provincias vecinas, modernizando el equipamiento clave para salvar vidas a largo plazo.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes, en el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), la séptima entrega de equipamiento e insumos médicos destinados a hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), áreas operativas, direcciones y centros especializados de toda la provincia.

La inversión, superior a los $2.800 millones, permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público mediante la incorporación de tecnología, mobiliario e instrumental para la atención de pacientes.

Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

En el acto también participaron el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el secretario ejecutivo médico, Miguel Ferre Contreras; el secretario ejecutivo contable, Fabio Andina; el secretario general de ATSA, Renée Ramírez y del Sindicato Único de Médicos Argentinos (Sumar), la dirigente Noemí Díaz.

"Hoy es un día muy importante para la provincia de Tucumán porque estamos entregando equipamiento, tecnología e insumos para nuestro Sistema Provincial de Salud, tanto para los hospitales de San Miguel de Tucumán como para muchos establecimientos del interior", sostuvo Jaldo.

"Lo que hoy se compra y se invierte en el sistema provincial de salud es una inversión y está lejos de ser un gasto. En salud, no hay margen para el error, porque de lo que se trata es de cuidar la salud de los tucumanos y, fundamentalmente, de salvar vidas", añadió.

Asimismo, advirtió el rol que cumple el sistema público frente al incremento de la demanda sanitaria. Y agrego: "Vamos a seguir invirtiendo en salud porque cada vez son más los tucumanos que recurren a nuestros hospitales públicos. También seguimos recibiendo a personas de provincias vecinas y, especialmente, a nuestros adultos mayores".

El ministro de Salud Pública precisó que esos $2.800 millones se destinarán a infraestructura, obras públicas y renovación tecnológica, con la incorporación de un nuevo tomógrafo para el hospital Centro de Salud y la actualización integral del resonador del hospital Padilla con la mejor tecnología."

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

El funcionario sostuvo que estas inversiones fortalecen el trabajo cotidiano de los equipos de salud de toda la provincia. "Todo esto viene a acompañar al gran equipo de salud que tenemos en Tucumán, con muchísima vocación de servicio, que lo demuestra día a día", expresó.

En ese sentido, destacó los principales indicadores alcanzados por el sistema público durante el primer semestre del año. "En los primeros seis meses del año registramos más de 3,6 millones de consultas, entre atención médica, odontológica y psicológica, tanto en guardias como en consultorios externos. De ese total, 2,6 millones correspondieron a consultorios programados y el resto a guardias", detalló.

Asimismo, resaltó que "estamos realizando alrededor de 5.000 cirugías por mes, lo que nos permitió dejar atrás las listas de espera y pasar a un sistema de turnos programados. Son resultados que reflejan el trabajo que se viene realizando en la salud pública de Tucumán".

Respecto de la distribución del equipamiento, Medina Ruiz informó que "prácticamente el 80% del equipamiento ya está en cada uno de los hospitales". "Aquí vemos una muestra de lo que todavía resta distribuir, pero durante esta semana llegará a todos los CAPS y hospitales de la provincia para que esté inmediatamente al servicio de los pacientes", manifestó.

La entrega benefició a hospitales de la capital y del interior, CAPS, áreas operativas, servicios de emergencias, traslados sanitarios, policlínicas y centros especializados.

Entre el equipamiento distribuido se destacan camas hospitalarias, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, instrumental quirúrgico, simuladores para capacitación, equipamiento para diagnóstico, carros de paro, detectores fetales, oxímetros, mobiliario hospitalario e insumos destinados a optimizar la atención en consultorios, guardias, internación, quirófanos y servicios de emergencia en toda la provincia.

Sistema público

En ese sentido, la directora general de Infraestructura del Siprosa, Leticia Pulido, explicó que la entrega se complementa con un importante plan de obras en establecimientos sanitarios de toda la provincia.

"Estamos entregando equipamiento médico y también mostramos las obras que ejecuta la Dirección de Infraestructura por más de 1.600 millones. Es una política de Estado acercar la salud a la gente", expresó.

A su turno, la directora del hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, valoró el impacto que tendrá el nuevo equipamiento para fortalecer la atención pediátrica y los procesos de capacitación del personal.

"Vamos a recibir camas para renovar las salas de internación, equipamiento para un quirófano de alta complejidad, simuladores para capacitación y numerosos insumos que fortalecen la calidad de atención", afirmó.

Temas TucumánHospital Del Niño JesúsHospital Centro de Salud Zenón SantillánHospital PadillaOsvaldo JaldoGobierno provincialSalud PúblicaLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata
2

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
3

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana
4

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección
5

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Ranking notas premium
“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
1

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
2

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más acoples por menos representatividad
3

Más acoples por menos representatividad

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí
4

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano
5

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano

Más Noticias
Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Impulsan un sistema de alerta temprana con niveles de riesgo para prevenir inundaciones

Impulsan un sistema de alerta temprana con niveles de riesgo para prevenir inundaciones

El Gobierno nacional analiza implementar colectoras como moneda de cambio con los gobernadores

El Gobierno nacional analiza implementar colectoras como moneda de cambio con los gobernadores

Comentarios