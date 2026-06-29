"Aventura Branelik": Danelik y Brian Sarmiento dieron un paso en la relación y se mudaron juntos

Promesas de asados y magia en la cocina de la pareja

La joven amplió sentimientos mediante una publicación especial en la plataforma X. En dicho posteo, Danelik confesó: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”. Aquel mensaje destacó intensidad del vínculo nacido ante cámaras televisivas.