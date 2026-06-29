SociedadActualidad

"Aventura Branelik": Danelik y Brian Sarmiento dieron un paso en la relación y se mudaron juntos

La pareja alquiló una propiedad en Belgrano tres meses después de conocerse en el reality show para consolidar el vínculo afectivo lejos de las cámaras.

Aventura Branelik: Danelik y Brian Sarmiento dieron un paso en la relación y se mudaron juntos
Danelik y Brian Sarmiento
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Danelik y el exfutbolista Brian Sarmiento se mudaron juntos este fin de semana a un departamento en Belgrano tras consolidar su romance nacido en Gran Hermano.
  • La pareja se conoció hace tres meses en el reality show. Pese a las críticas por la rapidez de la decisión, compartieron el proceso de mudanza a través de sus redes sociales.
  • Este paso consolida la relación 'Branelik' fuera de las cámaras. Ambos expresaron su felicidad y proyectan una convivencia estable enfocada en su bienestar y planes a futuro.
Resumen generado con IA

La relación entre Danelik y Brian Sarmiento alcanzó un hito tras su paso por el programa Gran Hermano: Generación Dorada. Tres meses después de iniciar aquel romance televisivo, los protagonistas eligieron consolidar este vínculo mediante convivencia dentro de un departamento situado en Belgrano. Tal anuncio ocurrió durante el fin de semana vía redes sociales, donde exhibieron detalles iniciales del hogar compartido.

¿Nuevo romance en Gran Hermano? Mariela Prieto besó a Emanuel Di Gioia frente a toda la casa

¿Nuevo romance en Gran Hermano? Mariela Prieto besó a Emanuel Di Gioia frente a toda la casa

La influencer tucumana compartió un video recorriendo aquella propiedad alquilada, cual todavía conservaba valijas y bolsas propias de mudanza. Ese clip capturó momentos espontáneos que seguidores celebraron como inicio de una aventura bautizada Branelik. Aunque existieron críticas sobre rapidez en tal decisión, los jóvenes optaron por ignorar comentarios negativos para centrarse en felicidad mutua.

Andrea del Boca esquivó una nueva salida forzosa tras desplomarse en Gran Hermano

Andrea del Boca esquivó una nueva salida forzosa tras desplomarse en Gran Hermano

Un nuevo comienzo en Belgrano

Danelik exhibió alegría mediante material audiovisual detallando rincones del inmueble contratado. Durante la grabación, la tucumana expresó con evidente emoción: “Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”. Tales palabras resumen el inicio de una etapa importante para los mediáticos tras abandonar el reality.

El exfutbolista acompañó ese recorrido manteniendo un perfil escueto pero igualmente satisfecho por el logro obtenido. Brian Sarmiento manifestó frente a cámara: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”. Dicha actitud reflejó sencillez con que ambos enfrentan este proyecto habitacional ubicado en Buenos Aires.

Gran Hermano: el Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto

Gran Hermano: el Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto

Promesas de asados y magia en la cocina de la pareja

La joven amplió sentimientos mediante una publicación especial en la plataforma X. En dicho posteo, Danelik confesó: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”. Aquel mensaje destacó intensidad del vínculo nacido ante cámaras televisivas.

La vivienda posee cocina moderna integrada mediante barra desayunadora donde planean futuras reuniones gastronómicas. Respecto a tal ambiente, el deportista Brian Sarmiento anticipó encuentros: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Por otro lado, Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais
1

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei
3

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
4

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos
5

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Ranking notas premium
Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
1

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Comentarios