"Aventura Branelik": Danelik y Brian Sarmiento dieron un paso en la relación y se mudaron juntos

Resumen para apurados
- La influencer Danelik y el exfutbolista Brian Sarmiento se mudaron juntos este fin de semana a un departamento en Belgrano tras consolidar su romance nacido en Gran Hermano.
- La pareja se conoció hace tres meses en el reality show. Pese a las críticas por la rapidez de la decisión, compartieron el proceso de mudanza a través de sus redes sociales.
- Este paso consolida la relación 'Branelik' fuera de las cámaras. Ambos expresaron su felicidad y proyectan una convivencia estable enfocada en su bienestar y planes a futuro.
La relación entre Danelik y Brian Sarmiento alcanzó un hito tras su paso por el programa Gran Hermano: Generación Dorada. Tres meses después de iniciar aquel romance televisivo, los protagonistas eligieron consolidar este vínculo mediante convivencia dentro de un departamento situado en Belgrano. Tal anuncio ocurrió durante el fin de semana vía redes sociales, donde exhibieron detalles iniciales del hogar compartido.
La influencer tucumana compartió un video recorriendo aquella propiedad alquilada, cual todavía conservaba valijas y bolsas propias de mudanza. Ese clip capturó momentos espontáneos que seguidores celebraron como inicio de una aventura bautizada Branelik. Aunque existieron críticas sobre rapidez en tal decisión, los jóvenes optaron por ignorar comentarios negativos para centrarse en felicidad mutua.
Un nuevo comienzo en Belgrano
Danelik exhibió alegría mediante material audiovisual detallando rincones del inmueble contratado. Durante la grabación, la tucumana expresó con evidente emoción: “Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”. Tales palabras resumen el inicio de una etapa importante para los mediáticos tras abandonar el reality.
El exfutbolista acompañó ese recorrido manteniendo un perfil escueto pero igualmente satisfecho por el logro obtenido. Brian Sarmiento manifestó frente a cámara: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”. Dicha actitud reflejó sencillez con que ambos enfrentan este proyecto habitacional ubicado en Buenos Aires.
Promesas de asados y magia en la cocina de la pareja
La joven amplió sentimientos mediante una publicación especial en la plataforma X. En dicho posteo, Danelik confesó: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”. Aquel mensaje destacó intensidad del vínculo nacido ante cámaras televisivas.
La vivienda posee cocina moderna integrada mediante barra desayunadora donde planean futuras reuniones gastronómicas. Respecto a tal ambiente, el deportista Brian Sarmiento anticipó encuentros: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Por otro lado, Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”.