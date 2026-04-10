El Gobierno subsidiará la luz a familias afectadas por inundaciones en la provincia a través del Plan Bonificar

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó en Tucumán el Plan Bonificar para subsidiar la luz a 10.000 familias afectadas por inundaciones, con una inversión total de $3.300 millones.
- La medida cubre tres bimestres del costo eléctrico tras lluvias récord que saturaron los suelos. Incluye a hogares y comercios de localidades como La Madrid, Aguilares y Santa Ana.
- El subsidio busca aliviar las pérdidas materiales y facilitar la recuperación económica local. Se suma a tareas de reparación de viviendas y asistencia directa en zonas críticas.
El Gobierno firmó el convenio del Plan Bonificar, que permitirá reducir durante dos bimestres el costo de la energía eléctrica para familias afectadas por las inundaciones en distintas localidades de la provincia. La medida fue rubricada en un encuentro encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo junto con intendentes.
El mandatario graficó que se abonará seis meses o tres bimestres de luz domiciliaria de casi 10.000 medidores o familias de las zonas realmente afectadas con una inversión de $3.300 millones. Según indicó, se ha hecho un estudio y un relevamiento donde los beneficiarios son los que realmente han tenido problemas. "Es un aporte que está haciendo el Gobierno de la provincia que es razonable y es justificable porque la gente se inundó”, expresó.
“Lo que hoy firmamos es un paliativo más, aparte de lo que ya venimos dando desde los primeros días de las anegaciones e inundación “, indicó el gobernador, quien graficó que el volumen de agua caído por las lluvias superaron indicadores históricos. Sostuvo que la provincia viene de meses con muchas precipitaciones que provocaron la saturación de los suelos: “Es un fenómeno difícil de evitar”.
“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz, donde mayoritariamente son domicilios, pero también hay algunos comercios que se han visto afectados y dañado muchos de los elementos y equipamientos de trabajo”, añadió.
El ministro del Interior, Darío Montero, informó que se implementará un beneficio para unas 10.000 familias afectadas por las inundaciones en distintas localidades, como La Madrid, Santa Ana, Villa Belgrano, Aguilares y Las Salinas. El beneficio se comenzará a aplicar "desde el mes en curso".
El funcionario destacó el trabajo técnico y territorial realizado para identificar a los usuarios afectados y asistir a las familias, muchas de las cuales sufrieron importantes pérdidas materiales. También señaló que, en algunos casos puntuales, como en Las Salinas, aún hay familias evacuadas, pero se espera que puedan regresar a sus hogares en los próximos días tras tareas de acondicionamiento.
Por su parte, el interventor del Ersept (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán), Ricardo Ascárate, informó que “son 9.900 damnificados, a las que le vamos a dar este subsidio". "También a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas las T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias, pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador, por medio de los fondos que le son propios, le va a cancelar la deuda a la gente, para que tenga la gente la oportunidad de recuperarse”, expuso.
Asimismo sostuvo que la atención a los damnificados se realizó antes, durante y después de las inundaciones. “Antes, el Ente planificó el corte de luz de la zona sur de la provincia en cada una de las localidades para que no se produzcan hechos lamentables, sacamos de servicio, previo a la inundación en La Madrid, todo el sistema de transformadores y subestaciones de transformadores, para que no pueda haber agua en contacto con líneas eléctricas”.
Durante la inundación, informó Ascárate, “se trabajó en la evacuación de la gente en coordinación con el Ministro de Interior, el ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y después se comenzó a trabajar con kits eléctricos con los que hemos reparado las viviendas en La Madrid, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con materiales provistos desde el ente regulador”. Como paso final, se otorgarán los beneficios tarifarios anunciados por el Ente.