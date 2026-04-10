El Gobierno subsidiará la luz a familias afectadas por inundaciones en la provincia a través del Plan Bonificar

Por su parte, el interventor del Ersept (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán), Ricardo Ascárate, informó que “son 9.900 damnificados, a las que le vamos a dar este subsidio". "También a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas las T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias, pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador, por medio de los fondos que le son propios, le va a cancelar la deuda a la gente, para que tenga la gente la oportunidad de recuperarse”, expuso.