Cómo mantener la casa caliente en la ola de frío sin que se dispare la factura de electricidad

El primer consejo para conservar el calor en una casa y reducir la pérdida de energía, evitando que el frío no entre en los hogares es lograr un buen aislamiento térmico. Por ello es recomendable el uso de zócalos en las puertas exteriores y el recambio de los burletes en las ventanas, para que las aberturas exteriores estén bien selladas y de esa manera ayudan a aislar las viviendas del frío y retener el calor.