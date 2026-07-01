SociedadActualidad

Cómo mantener la casa caliente en la ola de frío sin que se dispare la factura de electricidad

¿Cuáles son los aparatos más eficientes y cuáles son los que más consumen?

Los artefactos eléctricos son clave para calefaccionar los hogares
Los artefactos eléctricos son clave para calefaccionar los hogares
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Ante la ola de frío en Argentina, se difunden recomendaciones para calefaccionar los hogares con artefactos eléctricos eficientes y evitar aumentos excesivos en las facturas.
  • El éxito depende del aislamiento térmico de la casa y de elegir tecnologías eficientes, como aires inverter o paneles eléctricos, en lugar de opciones de alto consumo.
  • Estas pautas permiten a los usuarios mitigar el impacto de las tarifas invernales y fomentan un consumo energético más responsable ante futuros eventos de frío extremo.
Resumen generado con IA

Calefaccionar la casa en plena ola de frío se convirtió en un verdadero desafío. El objetivo es lograr que los ambientes del hogar se mantengan cálidos y consumir la menor cantidad de energía posible. ¿Cómo lograrlo?

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Hace varios años que está ganando relevancia el uso de artefactos eléctricos como alternativa a los artefactos a gas para calefaccionar las casas. Unos tienen ventajas y desventajas respecto de otros, pero deberemos tener en cuenta estos consejos al momento de elegir el artefacto adecuado para lograr un ambiente agradable no sólo para nuestro confort, sino también para nuestros bolsillos.

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El primer consejo para conservar el calor en una casa y reducir la pérdida de energía, evitando que el frío no entre en los hogares es lograr un buen aislamiento térmico. Por ello es recomendable el uso de zócalos en las puertas exteriores y el recambio de los burletes en las ventanas, para que las aberturas exteriores estén bien selladas y de esa manera ayudan a aislar las viviendas del frío y retener el calor.

Cómo calefaccionar tu casa con artefactos eléctricos y gastar lo menos posible

Dentro del mismo tipo de artefactos, algunos que gastan menos que otros. Por eso es importante verificar la etiqueta de eficiencia energética, ya que cuanto mayor es la eficiencia, menor es el consumo.

Panel eléctrico

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Es de sencilla instalación, y es un elemento de calefacción de bajo consumo ideal para ambientes reducidos: 600 watts por hora (0.6 kWh) son suficientes para mantener calefaccionada una habitación de hasta 40 m3. Son ecológicos, seguros y de bajo consumo, pudiendo reducir hasta en un 70 % los costos de calefacción.

Radiador eléctrico

Los radiadores eléctricos modernos son de los aparatos que menos energía consumen: entre 0.75 kWh y 1.5 kWh, casi como un equipo de aire acondicionado.

Cuentan con termostato y se pueden programar. Se puede instalar fijo en una pared, o trasladar de un ambiente a otro, ya que cuentan con ruedas.

Aire acondicionado

Es la opción más eficiente para calefaccionar un ambiente. Un equipo Split de 2.200 calorías clase A puede calefaccionar un ambiente de 40 m3 con un consumo de 1 kWh, mientras que uno Inverter lo puede hacer por 0.6 kWh.

Estufa eléctrica a cuarzo

Es un sistema de calentamiento por infrarrojos, alcanzando altas temperaturas de manera prácticamente instantánea. Es muy eficiente, ya que convierte el 100 % de la energía eléctrica en calor. El consumo estimado con 2 velas, es de 1.2 kWh.

Vitroconvector

Este tipo de aparato combina la convección y la radiación para generar calor en el ambiente. Son estéticos pero con alto consumo: unos 2 kWh. Cuentan con un termostato, lo que permite que se apague automáticamente al llegar a la temperatura deseada.

Caloventor

Es la opción más pequeña y a la vez la más gastadora: un caloventor de 2.000 W de potencia consume en promedio, unos 2 KW por hora.

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