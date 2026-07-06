SociedadActualidad

Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

La distribuidora EDET explicó que la interrupción se produjo por la salida de servicio de la línea que alimenta la Estación Transformadora Avellaneda.

Se registró un corte de luz en San Miguel de Tucumán pasadas las 10. FOTO ILUSTRATIVA
Se registró un corte de luz en San Miguel de Tucumán pasadas las 10. FOTO ILUSTRATIVA
Hace 2 Hs

Un corte en una línea de alta tensión que alimenta la Estación Transformadora Avellaneda dejó sin suministro eléctrico, durante la mañana de este lunes, a distintos sectores de San Miguel de Tucumán. 

La interrupción del servicio se produjo a las 10.19,  según informó la distribuidora EDET.

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De acuerdo con el comunicado de la empresa, la salida de servicio de la línea afectó a sectores de Barrio Norte, Barrio Sur, Villa 9 de Julio y las inmediaciones del Parque 9 de Julio.

La empresa indicó que se están realizando maniobras desde el sistema de distribución para absorber la demanda mientras se trabaja en el restablecimiento de la línea de transporte afectada.

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EDET señaló además que brindará nuevas actualizaciones sobre la evolución del servicio cuando haya novedades.

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