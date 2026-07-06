Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

Un corte en una línea de alta tensión que alimenta la Estación Transformadora Avellaneda dejó sin suministro eléctrico, durante la mañana de este lunes, a distintos sectores de San Miguel de Tucumán.
La interrupción del servicio se produjo a las 10.19, según informó la distribuidora EDET.
De acuerdo con el comunicado de la empresa, la salida de servicio de la línea afectó a sectores de Barrio Norte, Barrio Sur, Villa 9 de Julio y las inmediaciones del Parque 9 de Julio.
La empresa indicó que se están realizando maniobras desde el sistema de distribución para absorber la demanda mientras se trabaja en el restablecimiento de la línea de transporte afectada.
EDET señaló además que brindará nuevas actualizaciones sobre la evolución del servicio cuando haya novedades.