Mundial 2026: Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora desafiará a Brasil en octavos

Resumen para apurados
- Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil en el Mundial 2026 y avanzó a octavos de final gracias a un gol agónico de Erling Haaland sobre el final del partido.
- El encuentro fue parejo; Nusa abrió el marcador para los europeos, Diallo empató temporalmente y Haaland selló la victoria a los 86 minutos con un gol clave.
- Con esta histórica clasificación, el seleccionado nórdico se medirá ante Brasil en octavos de final, buscando consolidarse como la gran revelación del torneo.
La previa ya lo anticipaba. Aunque con estilos muy diferentes, Noruega y Costa de Marfil protagonizaron un duelo parejísimo. A los europeos no les sobró nada, pero exprimieron al máximo sus virtudes para conseguir, quizá, el triunfo más importante de su historia en un Mundial. Con orden, disciplina táctica y juego colectivo vencieron 2-1 a los "Elefantes", que dependieron casi exclusivamente de las acciones individuales de sus extremos para mantenerse en partido. Ahora, el seleccionado nórdico enfrentará a Brasil en los octavos de final, luego de que la "Verdeamarela" superara con lo justo a Japón.
El encuentro fue una continuidad de lo visto en las primeras jornadas de los 16avos de final. Dos equipos dejaron todo para seguir en carrera, conscientes de que en esta instancia ya no existe margen de error. Noruega abrió el marcador gracias a un golazo desde afuera del área de Antonio Nusa, una ventaja que le permitió replegarse y defender con mayor comodidad durante buena parte del complemento.
Con el resultado adverso, Costa de Marfil no pudo explotar su principal fortaleza: atacar los espacios con la velocidad de sus extremos. Con el rival refugiado cerca de su área, ni Yan Diomande ni Nicolas Pépé encontraron situaciones para encarar en el uno contra uno y desequilibrar a la defensa nórdica.
La reacción llegó desde el banco de suplentes. Amad Diallo, futbolista del Manchester United, ingresó para cambiar el partido. Y lo consiguió. El zurdo recibió por la derecha, se perfiló hacia el centro, armó una gran pared con Pépé y definió cruzado después de dejar atrás a un defensor. El empate parecía conducir el partido al alargue.
Sin embargo, Erling Haaland, que hasta ese momento había pasado desapercibido, todavía tenía la última palabra. A los 86' apareció en el área chica para empujar la pelota y marcar el 2-1. La definición no fue limpia, pero, como suele ocurrir con los grandes goleadores, el balón terminó en la red. Así, Noruega selló una clasificación histórica y ahora buscará dar otro golpe frente al pentacampeón mundial.
Tras superar su primer cruce de eliminación directa, Noruega tiene motivos para ilusionarse con convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial. Del otro lado estará el Brasil de Carlo Ancelotti, que buscará imponer su jerarquía y neutralizar las fortalezas nórdicas. Sin embargo, el equipo europeo ya dejó en claro que tiene argumentos y personalidad para competir de igual a igual frente a cualquier rival.