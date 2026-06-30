Copa del Mundo

Mundial 2026: Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora desafiará a Brasil en octavos

Con un gol agónico de Haaland sobre el cierre del partido, los nórdicos vencieron 2-1 a los "Elefantes" y sellaron su pasaje a la próxima ronda.

SIEMPRE ESTÁ. Haaland convirtió el gol definitivo en la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil y alcanzó los cinco tantos en este Mundial 2026.
SIEMPRE ESTÁ. Haaland convirtió el gol definitivo en la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil y alcanzó los cinco tantos en este Mundial 2026.
Por Diego Caminos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil en el Mundial 2026 y avanzó a octavos de final gracias a un gol agónico de Erling Haaland sobre el final del partido.
  • El encuentro fue parejo; Nusa abrió el marcador para los europeos, Diallo empató temporalmente y Haaland selló la victoria a los 86 minutos con un gol clave.
  • Con esta histórica clasificación, el seleccionado nórdico se medirá ante Brasil en octavos de final, buscando consolidarse como la gran revelación del torneo.
Resumen generado con IA

La previa ya lo anticipaba. Aunque con estilos muy diferentes, Noruega y Costa de Marfil protagonizaron un duelo parejísimo. A los europeos no les sobró nada, pero exprimieron al máximo sus virtudes para conseguir, quizá, el triunfo más importante de su historia en un Mundial. Con orden, disciplina táctica y juego colectivo vencieron 2-1 a los "Elefantes", que dependieron casi exclusivamente de las acciones individuales de sus extremos para mantenerse en partido. Ahora, el seleccionado nórdico enfrentará a Brasil en los octavos de final, luego de que la "Verdeamarela" superara con lo justo a Japón.

Brasil apeló a su ADN mundialista, le remontó a Japón y demostró que no conviene darlo por vencido

Brasil apeló a su ADN mundialista, le remontó a Japón y demostró que no conviene darlo por vencido

El encuentro fue una continuidad de lo visto en las primeras jornadas de los 16avos de final. Dos equipos dejaron todo para seguir en carrera, conscientes de que en esta instancia ya no existe margen de error. Noruega abrió el marcador gracias a un golazo desde afuera del área de Antonio Nusa, una ventaja que le permitió replegarse y defender con mayor comodidad durante buena parte del complemento.

Con el resultado adverso, Costa de Marfil no pudo explotar su principal fortaleza: atacar los espacios con la velocidad de sus extremos. Con el rival refugiado cerca de su área, ni Yan Diomande ni Nicolas Pépé encontraron situaciones para encarar en el uno contra uno y desequilibrar a la defensa nórdica.

Haaland se rindió ante Messi tras su hat-trick en el Mundial: “Es un demente”

Haaland se rindió ante Messi tras su hat-trick en el Mundial: “Es un demente”

La reacción llegó desde el banco de suplentes. Amad Diallo, futbolista del Manchester United, ingresó para cambiar el partido. Y lo consiguió. El zurdo recibió por la derecha, se perfiló hacia el centro, armó una gran pared con Pépé y definió cruzado después de dejar atrás a un defensor. El empate parecía conducir el partido al alargue.

Sin embargo, Erling Haaland, que hasta ese momento había pasado desapercibido, todavía tenía la última palabra. A los 86' apareció en el área chica para empujar la pelota y marcar el 2-1. La definición no fue limpia, pero, como suele ocurrir con los grandes goleadores, el balón terminó en la red. Así, Noruega selló una clasificación histórica y ahora buscará dar otro golpe frente al pentacampeón mundial.

Neymar se burló del matemático que había pronosticado la eliminación de Brasil

Neymar se burló del matemático que había pronosticado la eliminación de Brasil

Tras superar su primer cruce de eliminación directa, Noruega tiene motivos para ilusionarse con convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial. Del otro lado estará el Brasil de Carlo Ancelotti, que buscará imponer su jerarquía y neutralizar las fortalezas nórdicas. Sin embargo, el equipo europeo ya dejó en claro que tiene argumentos y personalidad para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Temas Mundial 2026 EuropaBrasilNoruegaCosta de MarfilCarlo AncelottiSelección brasileña de fútbolErling Haaland
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Noruega vs. Costa de Marfil: un duelo de estilos que tendrá como premio enfrentar a Brasil en octavos

Noruega vs. Costa de Marfil: un duelo de estilos que tendrá como premio enfrentar a Brasil en octavos

Las cuatro armas vikingas con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Las cuatro armas "vikingas" con las que Noruega se ilusiona para tumbar a Brasil en el Mundial 2026

Con la guardia alta: el Paraguay de Alfaro busca dar el gran golpe ante Alemania

Con la guardia alta: el Paraguay de Alfaro busca dar el gran golpe ante Alemania

Costa de Marfil y Curazao, mano a mano por la clasificación

Costa de Marfil y Curazao, mano a mano por la clasificación

Ecuador se juega la vida ante los suplentes de Alemania

Ecuador se juega la vida ante los suplentes de Alemania

Más visto en Mundial 2026
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
2

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones
3

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final
4

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un fiasco histórico
5

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un "fiasco" histórico

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026
6

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

Más Noticias
Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un fiasco histórico

La dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación del Mundial 2026: críticas a Nagelsmann y un "fiasco" histórico

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

Resultado exacto: qué predice la IA para el partido entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Comentarios