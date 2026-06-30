Mundial 2026: Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora desafiará a Brasil en octavos

La previa ya lo anticipaba. Aunque con estilos muy diferentes, Noruega y Costa de Marfil protagonizaron un duelo parejísimo. A los europeos no les sobró nada, pero exprimieron al máximo sus virtudes para conseguir, quizá, el triunfo más importante de su historia en un Mundial. Con orden, disciplina táctica y juego colectivo vencieron 2-1 a los "Elefantes", que dependieron casi exclusivamente de las acciones individuales de sus extremos para mantenerse en partido. Ahora, el seleccionado nórdico enfrentará a Brasil en los octavos de final, luego de que la "Verdeamarela" superara con lo justo a Japón.