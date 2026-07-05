Copa del Mundo

Carlo Ancelotti rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: "Hay que digerir la derrota"

El entrenador italiano lamentó la eliminación ante Noruega en los octavos de final, aseguró que su equipo no merecía perder y afirmó que el golpe debe servir para iniciar una nueva etapa en la selección brasileña.

Ancelotti habló tras el golpe de Brasil en el Mundial.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Brasil, Carlo Ancelotti, analizó la eliminación ante Noruega (2-1) en octavos del Mundial 2026 y pidió digerir la dura derrota para iniciar un nuevo proceso.
  • Noruega venció a Brasil con un doblete de Haaland, en un partido donde Guimarães falló un penal en el primer tiempo y Neymar descontó sobre el final para la Canarinha.
  • Ancelotti aseguró que esta caída marcará el comienzo de una nueva etapa y servirá como combustible para consolidar la base de futbolistas de cara al próximo ciclo.
Resumen generado con IA

"Hay que digerir la derrota y usarla como combustible para el nuevo ciclo", afirmó el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, tras la eliminación de la "Canarinha" frente a Noruega por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026.

El seleccionado escandinavo se quedó con el triunfo gracias a un doblete de Erling Haaland, a los 79 y 90 minutos. Brasil descontó en tiempo de descuento con un penal convertido por Neymar, luego de que Bruno Guimarães desperdiciara otra pena máxima en la primera etapa.

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El análisis del partido

"Noruega no fue una sorpresa. Sabíamos que podía jugar de esta manera. En el primer tiempo tuvimos muchas oportunidades y el partido estaba bajo control. En el segundo también generamos situaciones interesantes, pero apareció Haaland con su doblete y cambió todo", analizó el entrenador italiano. 

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Ancelotti consideró que Brasil mereció un mejor resultado y rechazó que el equipo haya encarado el partido con exceso de confianza.

"Creo que Brasil podía competir hasta el final del Mundial. Incluso hoy tuvimos el control durante muchos pasajes del partido y generamos oportunidades. No hicimos una Copa del Mundo espectacular, pero estuvimos bien. Hay que aceptar la derrota y seguir mejorando", sostuvo.

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La decisión del primer penal 

Consultado sobre por qué Vinícius Júnior no ejecutó el penal que terminó fallando Bruno Guimarães, el DT explicó que la elección respondió a un análisis previo.  "Trabajamos durante todo el año con estadísticas propias y del rival. Según esos datos, las mejores opciones eran Neymar, Raphinha, que en ese momento no estaban en la cancha, Bruno Guimarães y Martinelli. Creíamos que Bruno era la mejor alternativa", explicó.

Los cambios y el futuro 

Sobre los ingresos de Endrick y Neymar en el segundo tiempo, Ancelotti señaló que buscó mayor profundidad y calidad ofensiva. "Endrick entró para darle profundidad al equipo y durante algunos minutos funcionó. Después sumamos a Neymar para tener más calidad en ataque", indicó.

Por último, el entrenador aseguró que la eliminación marcará el inicio de una nueva etapa para Brasil.

"Seguiremos trabajando para mejorar esta selección y aportar nuevas ideas. A veces el deporte obliga a digerir una derrota y convertirla en combustible para el siguiente ciclo. Es un resultado muy decepcionante, pero también fue una experiencia maravillosa. Los jugadores crearon un gran grupo de trabajo y tenemos una base importante para seguir creciendo", concluyó.

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