Carlo Ancelotti rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: "Hay que digerir la derrota"

La decisión del primer penal

Consultado sobre por qué Vinícius Júnior no ejecutó el penal que terminó fallando Bruno Guimarães, el DT explicó que la elección respondió a un análisis previo. "Trabajamos durante todo el año con estadísticas propias y del rival. Según esos datos, las mejores opciones eran Neymar, Raphinha, que en ese momento no estaban en la cancha, Bruno Guimarães y Martinelli. Creíamos que Bruno era la mejor alternativa", explicó.