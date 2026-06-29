Ancelotti reveló por qué no puso a Neymar en el agónico triunfo ante Japón

Resumen para apurados
- Ancelotti reveló en Houston que no alineó a Neymar ante Japón en el Mundial para reservarlo para la prórroga, previo al agónico triunfo de Brasil que selló su pase a octavos.
- Neymar venía de un desgarro y sumó pocos minutos en la fase de grupos. Ancelotti planeaba su ingreso si continuaban perdiendo, pero el empate de Casemiro cambió la estrategia.
- Con la clasificación a octavos asegurada, Brasil preservó físicamente a su estrella para la fase de eliminación directa, donde enfrentará a Noruega o Costa de Marfil.
Brasil sufrió muchísimo más de lo esperado en Houston, pero logró destrabar el cruce ante Japón gracias al agónico gol de Gabriel Martinelli a los 95 minutos. Sin embargo, más allá del desahogo por la clasificación a los octavos del Mundial 2026, una de las grandes incógnitas que sobrevoló el estadio texano fue la ausencia de Neymar. Pese a estar entre los suplentes, el '10' no sumó un solo minuto en cancha, un misterio que el propio Carlo Ancelotti se encargó de revelar en la rueda de prensa posterior al encuentro.
El estratega de 67 años explicó sin rodeos el plan que había acordado con el crack de la "Verdeamarela". Ancelotti confesó que estaban reservando a Neymar para la prórroga y que, si Brasil no lograba nivelar el marcador, el futbolista del Santos ingresaría entre los 55 y 60 minutos. Sin embargo, el gol de Casemiro cambió los planes: al conseguir el empate, el entrenador prefirió no tocar el mediocampo y guardarlo para los treinta minutos del tiempo suplementario, un escenario que finalmente no llegó gracias al gol de Martinelli.
La decisión de no usarlo llamó la atención porque Neymar venía de sumar minutos en el cierre de la fase de grupos frente a Escocia. Cabe recordar que el atacante se había perdido los dos primeros partidos ante Marruecos y Haití por un desgarro. Su regreso a la nómina ya era una enorme noticia, considerando que volvía a defender la camiseta de su país en un Mundial tras casi tres años de inactividad provocada por la rotura de ligamentos de 2023. Es su cuarta Copa del Mundo, tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Al margen de la situación de Neymar, Ancelotti se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores frente a un rival muy organizado e intenso. El italiano dijo que merecieron ganar, destacó que el equipo no perdió la cabeza tras encajar el primer gol y que los cambios ofensivos terminaron siendo clave en el complemento.
La preocupación de la jornada llegó por el lado físico. Ancelotti admitió que deberán evaluar mañana con estudios médicos a Lucas Paquetá y Casemiro, quienes terminaron con serias molestias. Con el pase bajo el brazo y Neymar disponible para el próximo mata-mata, Brasil aguarda en octavos por el vencedor del duelo entre Noruega y Costa de Marfil.