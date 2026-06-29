Ancelotti reveló por qué no puso a Neymar en el agónico triunfo ante Japón

Brasil sufrió muchísimo más de lo esperado en Houston, pero logró destrabar el cruce ante Japón gracias al agónico gol de Gabriel Martinelli a los 95 minutos. Sin embargo, más allá del desahogo por la clasificación a los octavos del Mundial 2026, una de las grandes incógnitas que sobrevoló el estadio texano fue la ausencia de Neymar. Pese a estar entre los suplentes, el '10' no sumó un solo minuto en cancha, un misterio que el propio Carlo Ancelotti se encargó de revelar en la rueda de prensa posterior al encuentro.