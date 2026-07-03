Condenan a un motochorro por robar $21.000.000 de la esquina de la cancha de Atlético

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión en suspenso a un joven de 19 años por el robo de $21,6 millones a un automovilista el 4 de abril cerca del club Atlético.
- El imputado realizó tareas de seguimiento en moto para que un cómplice asaltara a la víctima. El fallo incluye el decomiso de vehículos y una reparación de $4 millones.
- Mientras se ejecuta el decomiso y la reparación al damnificado, la investigación continúa abierta para capturar y procesar a un presunto cómplice prófugo apodado 'Cavenaghi'.
Un joven de 19 años recibió una condena de tres años de prisión en suspenso luego de ser encontrado culpable como coautor de un violento asalto. El ataque ocurrió el pasado sábado 4 de abril de 2026, cuando una banda de motochorros persiguió y emboscó a un automovilista para sustraerle la suma de $21.600.000.
La investigación del caso estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, dirigida por María del Carmen Reuter. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima fue interceptada alrededor de las 16.15, tras retirarse de un local comercial y dirigirse a su propiedad. El auxiliar de fiscal, Nahuel Lencina, precisó que la función del ahora condenado, conocido como “Chulo”, consistió en tareas estratégicas de vigilancia, seguimiento y apoyo logístico.
Al describir el violento desenlace, el funcionario judicial relató que “cuando el damnificado llegó a la calle 25 de Mayo y Chile el sujeto no identificado descendió de la moto negra rompió la ventanilla del acompañante del automóvil de la víctima y sustrajo esta caja con dinero”. Tras apoderarse del botín, los delincuentes escaparon en contramano hacia el sector norte.
El análisis de las cámaras de seguridad permitió analizar todo el recorrido de la banda desde la calle Emilio Castelar al 300. A través de estas filmaciones se constató que "Chulo" conducía una motocicleta Honda Wave de color rojo. El representante del Ministerio Público Fiscal puntualizó que el imputado “había efectuado tareas de seguimiento sobre la víctima desde las inmediaciones del local comercial”.
Por último, la jueza interviniente homologó un acuerdo de juicio abreviado que contó con el consentimiento de la víctima. Además de la pena condicional y el cumplimiento de reglas de conducta, se dispuso el decomiso de dos motocicletas y una reparación económica de $4.000.000 en favor del damnificado. Por el mismo hecho, la causa avanza contra un presunto cómplice apodado “Cavenaghi”.