Condenan a un motochorro por robar $21.000.000 de la esquina de la cancha de Atlético

La investigación del caso estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, dirigida por María del Carmen Reuter. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima fue interceptada alrededor de las 16.15, tras retirarse de un local comercial y dirigirse a su propiedad. El auxiliar de fiscal, Nahuel Lencina, precisó que la función del ahora condenado, conocido como “Chulo”, consistió en tareas estratégicas de vigilancia, seguimiento y apoyo logístico.