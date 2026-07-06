El oro del país usurpado en banco del país usurpador

Si detuviéramos aquí el relato bien se podría imaginar que las partes en el diferendo elegirían un tercer país que, prima facie, se mostrara equidistante en sus relaciones con los demandantes de arbitraje. A Chile le daría lo mismo cualquier estado que tuviera continuidad y sostenida e importante presencia internacional. A nuestro país, del mismo modo. Pero, he aquí que se desmorona lo que nos parece que “jamás de los jamases” se debería elegir de árbitro nada menos que al usurpador contra uno de los solicitantes del arbitraje. ¿Se entiende o hay que repetir, acaso? Cuando el 2 de septiembre de 1898 Argentina y Chile solicitaron, en forma conjunta, el arbitraje para la cuestión de los límites patagónicos en la cordillera de los Andes habían transcurrido 65 años desde la usurpación británica (1833). Y pese a tres reclamaciones de Argentina -no respondidas por Londres- se recurre al rey Eduardo VII, monarca del reino usurpador. Este es un emblemático modo errado de política exterior argentina. Y por si fuera una excepción -que no lo es- se repite el mismo esquena que culminó con el Laudo Arbitral sobre el Canal del Beagle (1977) operado por la Corona británica en nombre de la reina Isabel II. Laudo rechazado por Argentina y que tantos riesgos generó resuelto finalmente con la mediación papal. Esta vez habían transcurrido 144 años desde la usurpación en Malvinas por los ingleses. Y por aquello del síndrome de Estocolmo (“almibarado”, lo calificamos) caemos en la cuenta de que los usurpadores no son tan “mala gente”. Y hasta les pedimos que nos cuiden el oro que le enviamos, ¡nada menos!