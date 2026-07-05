San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

El comienzo, de todos modos, había sido incómodo. Patronato avisó rápidamente con un remate que pegó en el palo y obligó al “Santo” a mantenerse alerta desde el arranque. Sin embargo, esa acción no modificó el plan. San Martín empezó a adueñarse de la pelota y del desarrollo. El regreso de Alan Cisnero le devolvió dinámica y desequilibrio al ataque. El volante encontró espacios entre líneas y, junto con las constantes proyecciones de Ayala, permitió que el equipo encontrara profundidad por el centro para explotar la velocidad de Diego Diellos. Del otro lado, Cabrera no tuvo su mejor tarde, pero dejó algunas acciones interesantes que permiten pensar que, con más continuidad, puede transformarse en una pieza importante del funcionamiento ofensivo.