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San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

El “Santo” cortó una racha adversa, regresó a la zona de Reducido y encontró respuestas en los refuerzos..

TRES PUNTOS. San Martín volvió al triunfo después de seis partidos.
TRES PUNTOS. San Martín volvió al triunfo después de seis partidos. Javier Escobar / Especial para LA GACETA
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán venció hoy 1-0 a Patronato en Paraná para cortar una racha sin victorias y lograr el primer triunfo bajo la conducción técnica de Alejandro Orfila.
  • El gol del debutante Álvaro Veliez y las atajadas de Nahuel Manganelli aseguraron la victoria, lograda tras apostar por tres de los nuevos refuerzos desde el inicio.
  • Este triunfo permite al club regresar a la zona de Reducido, consolida el ciclo de Orfila y renueva las expectativas del plantel para pelear por el ascenso de categoría.
Resumen generado con IA

Paraná terminó siendo el escenario que San Martín necesitaba para volver a creer. El equipo de Alejandro Orfila consiguió el primer triunfo de su ciclo justo cuando más lo necesitaba: volvió a sumar de a tres, regresó a la zona de Reducido y dejó señales futbolísticas que invitan al optimismo. El 1 a 0 sobre Patronato no fue casualidad. Respondió a un planteo ofensivo, a una apuesta por los refuerzos y a una idea que, por primera vez, encontró recompensa dentro de la cancha.

Orfila decidió mirar hacia adelante y les dio la titularidad a tres de las cuatro incorporaciones del mercado de pases. Rodrigo Ayala debutó en el lateral izquierdo, Bruno Cabrera se ubicó sobre la banda derecha y Álvaro Veliez fue la referencia ofensiva. La apuesta encontró su premio a los 21 minutos del primer tiempo. El delantero recibió por el sector izquierdo, avanzó con decisión y sacó un remate cruzado que dejó sin respuestas a Alan Sosa para establecer el 1 a 0. Después del gol levantó los dos brazos con fuerza, como descargando toda la tensión acumulada. El gesto resumió el desahogo de un equipo que llevaba varias semanas esperando una tarde como esa.

El comienzo, de todos modos, había sido incómodo. Patronato avisó rápidamente con un remate que pegó en el palo y obligó al “Santo” a mantenerse alerta desde el arranque. Sin embargo, esa acción no modificó el plan. San Martín empezó a adueñarse de la pelota y del desarrollo. El regreso de Alan Cisnero le devolvió dinámica y desequilibrio al ataque. El volante encontró espacios entre líneas y, junto con las constantes proyecciones de Ayala, permitió que el equipo encontrara profundidad por el centro para explotar la velocidad de Diego Diellos. Del otro lado, Cabrera no tuvo su mejor tarde, pero dejó algunas acciones interesantes que permiten pensar que, con más continuidad, puede transformarse en una pieza importante del funcionamiento ofensivo.

Mientras los hombres de ataque generaban peligro, el equilibrio volvió a estar en el trabajo de Agustín Graneros y Santiago Briñone. Ambos sostuvieron el medio campo con recuperación, presión y relevos permanentes, permitiendo que San Martín dominara buena parte del primer tiempo. El conjunto de Bolivar y Pellegrini manejó el trámite con inteligencia, jugó varios metros más adelante que en partidos anteriores y justificó la ventaja con un rendimiento colectivo mucho más sólido que el mostrado en las últimas fechas.

El complemento presentó otro escenario. Patronato adelantó sus líneas, presionó más arriba y obligó a San Martín a defender cerca de Nahuel Manganelli. Allí apareció una de las figuras de la tarde. El arquero respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo la ventaja en el momento de mayor presión del conjunto de Marcelo Candia. Su intervención más determinante llegó cuando reaccionó de manera brillante para evitar un cabezazo de Briñone que tenía destino de gol en contra. Esa atajada terminó valiendo casi tanto como el tanto de Veliez y le dio aire a un equipo que empezaba a sentir el desgaste físico.

El gran desafío

San Martín también tuvo oportunidades para liquidar el partido. El ingreso de Luca Arfaras le dio más profundidad al ataque y encontró espacios a espaldas de la defensa local, aunque desperdició dos mano a mano muy claros que habrían evitado el sufrimiento del cierre. Esa continúa siendo una deuda pendiente.

Si el equipo logra mejorar la eficacia frente al arco rival, tendrá argumentos para seguir subiendo posiciones. Lo importante, sin embargo, ya ocurrió. Orfila consiguió el triunfo que necesitaba para respaldar su trabajo, los refuerzos respondieron en su primera prueba importante y San Martín volvió a meterse en la pelea.

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