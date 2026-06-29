De rifar sus camisetas para salvar a su hijo a la gloria máxima: la historia de Orlando Gill, el arquero paraguayo que eliminó a Alemania

Su gran chance en la Primera del Ciclón se fue construyendo paulatinamente. Primero llamó la atención de Leandro Romagnoli y, ante las bajas por lesión de Facundo Altamirano y Gastón "Chila" Gómez, empezó a ganar terreno. El quiebre definitivo se dio en la pretemporada de 2025, donde se ganó la total confianza de Miguel Ángel Russo. Ante esto, la dirigencia azulgrana no dudó en desembolsar 500.000 dólares para quedarse con el 50% de su ficha.