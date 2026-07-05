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EN VIVO: con gol de Veliez, San Martín gana 1-0 en su visita a Patronato

CON EL PIE DERECHO. Álvaro Veliez anotó en su debut con la camiseta del Santo.
CON EL PIE DERECHO. Álvaro Veliez anotó en su debut con la camiseta del "Santo". @CASMOficial

Uno de los refuerzos le dio al "Santo" el primer tanto de la tarde en Paraná. Ya se juega el segundo tiempo.

Hace 1 Min
16:55 hs

16' ST: cambio en San Martín

Ingresa Leonardo Monroy, sale Bruno Cabrera.

16:45 hs

6' ST: otra tapada de Manganelli

El arquero "Santo" volvió a salvar su arco, ahora en un mano a mano.

16:38 hs

1' ST: cambio en San Martín

Ingresó Luca Arfaras, se retiró Alan Cisnero.

16:38 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:22 hs

Final del primer tiempo:

Patronato 0 - San Martín 1

16:21 hs

47' PT: Manganelli salvó a San Martín

Aunque el "Santo" dominaba las acciones, la última chance del primer tiempo fue para el "Patrón". Walter Rueda sacó un bombazo desde 30 metros y Nahuel Manganelli se estiró y la sacó del ángulo.

16:14 hs

40' PT: otra amarilla en San Martín

Santiago Briñone es el segundo amonestado en el "Santo".

16:12 hs

38' PT: amonestado en Patronato

Walter Rueda vio la amarilla. Es el primero en el "Patrón".

16:03 hs

29' PT:

Diego Diellos se iba solo frente al arquero, pero demoró mucho y un defensor terminó incomodándolo en el remate.

15:54 hs

20' PT: GOL DE SAN MARTÍN

Álvaro Veliez sacó un bombazo de zurda para poner arriba al "Santo".

15:48 hs

15' PT: amonestado en San Martín

Víctor Salazar vio la amarilla por una falta sobre Valentín Pereyra.

15:47 hs

13' PT

A San Martín le cuesta hacer pie. Patronato ya tuvo un tiro en el palo y el partido se juega cerca del área "santa".

15:33 hs

Comenzó el partido

15:31 hs

Sale San Martín a la cancha

Sale San Martín a la cancha
15:31 hs

Así forma Patronato:

15:20 hs

Los equipos se van a los vestuarios

Los jugadores terminaron la entrada en calor.

Los equipos se van a los vestuarios
15:18 hs

Así sale el "Santo":

Lo que tenés que saber

San Martín inicia la segunda rueda de la Primera Nacional en Paraná. El equipo de Alejandro Orfila tendrá a tres de los refuerzos jugando desde el arranque.

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