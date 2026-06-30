Los cuatro refuerzos de Orfila: quiénes son, de dónde llegan y qué pueden aportarle a San Martín

Una alternativa para la defensa

La última incorporación será la de Rodrigo Ayala, lateral izquierdo de 31 años que llega desde Deportivo Madryn, con recorrido y experiencia en la categoría, también vistió las camisetas de Chacarita, Ferro, San Telmo, Nueva Chicago, Mitre de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú. En la primera rueda disputó 13 partidos con el conjunto patagónico, brindó dos asistencias y mostró un perfil ofensivo que terminó de convencer al cuerpo técnico. Su llegada le permitirá a Orfila sumar profundidad por el sector izquierdo y generar una competencia directa en una posición donde el entrenador también pretendía variantes para afrontar la exigente segunda mitad del campeonato.