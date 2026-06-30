Los cuatro refuerzos de Orfila: quiénes son, de dónde llegan y qué pueden aportarle a San Martín

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila sumó cuatro refuerzos para San Martín de Tucumán antes del reinicio de la Primera Nacional, buscando volver al triunfo y clasificar al Reducido.
- Las llegadas de Carabajal, Cabrera, Veliez y Ayala, más el regreso de Verón, se concretaron tras una primera rueda floja y una racha de seis partidos sin conseguir victorias.
- Estas incorporaciones buscan reestructurar el plantel, aumentar la competencia interna y potenciar la ofensiva para lograr el ascenso en la exigente segunda mitad del torneo.
A pocos días del reinicio de la Primera Nacional, San Martín cerró un mercado de pases que modificó de manera importante la estructura del plantel y que buscará darle un nuevo impulso a un equipo que terminó la primera rueda fuera de los puestos de Reducido. Mientras Alejandro Orfila intensifica los entrenamientos pensando en la visita del domingo a Patronato, la dirigencia logró completar las cuatro incorporaciones que se había propuesto para reforzar sectores considerados clave.
El entrenador espera contar cuanto antes con todos los refuerzos para aprovechar las últimas prácticas de la semana y comenzar a ensamblar un equipo que necesita volver al triunfo después de seis partidos sin victorias. La urgencia es evidente: recuperar terreno en la tabla, fortalecer la competencia interna y comenzar una remontada que le permita volver a ilusionarse.
El primer nombre en arribar fue Gabriel Carabajal, el futbolista de mayor trayectoria entre las incorporaciones. El volante ofensivo de 34 años llegó procedente de Cusco FC de Perú, donde fue dirigido justamente por Orfila, un detalle que facilitó las negociaciones y aceleró su desembarco.
A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Talleres, Godoy Cruz, Patronato, Unión, Argentinos, Santos de Brasil, Vasco da Gama, Puebla, Newell’s, Sarmiento y Quilmes, entre otros clubes. Su capacidad para desempeñarse como enganche, volante interno o mediapunta le ofrece al DT variantes que el equipo prácticamente no tenía durante la primera rueda. Con experiencia, buena técnica y llegada al área rival, Carabajal está llamado a convertirse en uno de los conductores futbolísticos del nuevo San Martín.
La renovación también apuntó al frente ofensivo. Allí aparecen dos nombres que buscarán aportar soluciones a un equipo que sufrió por la falta de gol.
Bruno Cabrera, de 23 años, llegará desde Lanús en condición de préstamo y puede desempeñarse tanto como centrodelantero como por cualquiera de los dos extremos. Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios convencieron al cuerpo técnico, que pretendía un futbolista con características distintas a las que ya tenía el plantel.
Un viejo deseo que se hará realidad
A él se sumará Álvaro Veliez, delantero mendocino de 31 años que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo a comienzos de temporada y que ahora finalmente llegará a La Ciudadela.
El centrodelantero de Tristán Suárez acumula más de 200 partidos oficiales y 34 goles como profesional. El año pasado disputó 33 encuentros, convirtió siete tantos y entregó seis asistencias, mientras que en el actual torneo registró 12 partidos y un gol.
Además de su experiencia, uno de los aspectos que más sedujo a Orfila es su polifuncionalidad, ya que puede jugar como centrodelantero o recostarse sobre cualquiera de las bandas.
Una alternativa para la defensa
La última incorporación será la de Rodrigo Ayala, lateral izquierdo de 31 años que llega desde Deportivo Madryn, con recorrido y experiencia en la categoría, también vistió las camisetas de Chacarita, Ferro, San Telmo, Nueva Chicago, Mitre de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú. En la primera rueda disputó 13 partidos con el conjunto patagónico, brindó dos asistencias y mostró un perfil ofensivo que terminó de convencer al cuerpo técnico. Su llegada le permitirá a Orfila sumar profundidad por el sector izquierdo y generar una competencia directa en una posición donde el entrenador también pretendía variantes para afrontar la exigente segunda mitad del campeonato.
Un regreso que suma
Aunque no ocupará uno de los cupos de refuerzo, Mauro Verón también terminó convirtiéndose en una de las buenas noticias de este receso. El delantero regresó luego de su préstamo en Managua FC de Nicaragua, donde disputó 43 partidos, convirtió 18 goles y aportó cinco asistencias. Su rendimiento durante estas semanas terminó de convencer al entrenador, que decidió mantenerlo dentro del plantel profesional. Así, competirá por un lugar junto a Diego Diellos, Luca Arfaras, Gonzalo Rodríguez, Cabrera y Veliez, ampliando considerablemente las opciones ofensivas de un equipo que perdió a Facundo Pons, Benjamín Borasi y Luciano “Pupi” Ferreira durante este mercado.