Heladas, aire polar y escasas lluvias: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

El escenario confirma la persistencia de una de las irrupciones de aire polar más prolongadas del invierno, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda mantener las medidas de prevención frente a las bajas temperaturas, especialmente en las zonas donde las heladas se repiten durante varios días consecutivos y pueden afectar tanto a la población como a la producción agropecuaria.