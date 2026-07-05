Heladas, aire polar y escasas lluvias: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana
La masa de aire polar seguirá instalada sobre la Argentina durante los próximos días. El pronóstico prevé temperaturas por debajo de los valores normales, nuevas heladas, pocas lluvias y el regreso de las nevadas a la cordillera patagónica.
Resumen para apurados
- El SMN prevé que una histórica masa de aire polar mantendrá temperaturas extremadamente bajas y heladas generalizadas en gran parte de Argentina durante el inicio de esta semana.
- Con marcas térmicas hasta 6° por debajo de lo normal, el fenómeno generará fuertes heladas en el centro-norte y un marcado déficit de lluvias, salvo nevadas en la Patagonia.
- El SMN recomienda prevención ante el impacto del frío prolongado en la salud y el agro, mientras que las nevadas en la cordillera aliviarán el déficit hídrico de la región.
La ola de frío continuará durante el inicio de la próxima semana y mantendrá temperaturas muy por debajo de los valores habituales para julio en gran parte de la Argentina. El ingreso de una masa de aire de origen polar seguirá condicionando el tiempo, con heladas generalizadas, escasas precipitaciones y nuevas nevadas en la cordillera patagónica.
Según el pronóstico, las anomalías térmicas oscilarán entre 3° y 6° por debajo de los promedios para esta época del año, con el centro y el norte del país como las regiones más afectadas.
El aire polar mantendrá las heladas y el frío extremo
Durante la madrugada del lunes volverán a registrarse temperaturas cercanas a los 0° e incluso inferiores en amplios sectores de la región Pampeana, Cuyo y el centro del país, según detalla el sitio Meteored.
Estas condiciones favorecerán la formación de nuevas heladas de distinta intensidad, mientras que en provincias del norte argentino también se esperan marcas térmicas inusualmente bajas para esta época del año.
El escenario confirma la persistencia de una de las irrupciones de aire polar más prolongadas del invierno, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda mantener las medidas de prevención frente a las bajas temperaturas, especialmente en las zonas donde las heladas se repiten durante varios días consecutivos y pueden afectar tanto a la población como a la producción agropecuaria.
Qué pasará con las lluvias durante los próximos días
Además del frío, el pronóstico anticipa una continuidad del déficit de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.
Los modelos meteorológicos indican que hasta mediados de la próxima semana no se esperan lluvias de importancia. La única excepción sería el domingo en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse precipitaciones débiles, con acumulados inferiores a los 5 milímetros y, de manera aislada, cercanos a los 10 milímetros.
Regresan las nevadas a la cordillera patagónica
Otro de los fenómenos previstos para el comienzo de la semana será el retorno de las nevadas sobre la cordillera de la Patagonia.
Si bien no se pronostican eventos de gran magnitud, estas precipitaciones representan un aporte importante para una región que atraviesa un invierno con un marcado déficit de nieve respecto de los valores habituales.
Las nevadas se concentrarán principalmente sobre el sector cordillerano debido al ingreso de perturbaciones provenientes del océano Pacífico. En contraste, el resto del país continuará con condiciones estables, baja humedad y el predominio del aire frío, lo que favorecerá la continuidad de las heladas y las bajas temperaturas.