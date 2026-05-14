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Suben los combustibles en Tucumán y crece la preocupación: “Vas más para atrás que para adelante”

El impacto en el bolsillo es cada vez mayor. Repartidores, choferes y trabajadores que dependen del vehículo sienten con fuerza la suba.

Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán registró hoy una suba del 1% en combustibles, con la nafta súper a $2.135, afectando a usuarios y trabajadores debido a la actualización de precios de las petroleras.
  • La suba ocurre pese al anuncio de un congelamiento por 45 días. Repartidores y choferes expresan angustia, ya que destinan gran parte de sus ingresos diarios a cargar el tanque.
  • El sector aplicará un sistema de estabilidad por 45 días para frenar la inflación. No obstante, persiste el escepticismo ciudadano sobre el impacto real en el consumo a futuro.
Resumen generado con IA

Un nuevo incremento en los precios de los combustibles volvió a poner en primer plano la preocupación de los usuarios en Tucumán. En una estación de servicio ubicada en la plazoleta Dorrego, los valores amanecieron actualizados con la nafta súper en $2.135, la Infinia en $2.326, el diésel Infinia en $2.491 y el GNC en $896.

Según indicaron a LA GACETA desde el lugar, las principales variaciones del día se registraron en la nafta premium y en el diésel, en un contexto donde los ajustes vienen siendo frecuentes. Frente a este escenario, los tucumanos expresaron sensaciones que van desde la resignación hasta la angustia por el impacto directo en sus economías cotidianas.

Luis, un motociclista que carga combustible a diario, vinculó la suba a factores internacionales y consideró que la situación “va a seguir aumentando” mientras no se resuelvan conflictos externos. Sin embargo, también hizo foco en la realidad local. “Hay mucha gente que está pasando por una mala situación, hay que ser empático”.

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Otros usuarios, en cambio, se mostraron sorprendidos por los incrementos. Daniel, que carga combustible cada 15 días, admitió no estar al tanto de la última suba, aunque reconoció que “uno queda atrás siempre” frente a la inflación. “No se llega a acomodar”, resumió.

El expendio de combustibles. El expendio de combustibles.

La situación se vuelve más compleja para quienes dependen directamente del combustible para trabajar. Es el caso de Tiago y su compañero, dedicados al reparto, quienes detallaron que gastan alrededor de $8.000 diarios solo en nafta. “Es plata que podría ir para la casa, pero se va en el tanque”, lamentaron.

En la misma línea, Gonzalo, chofer de aplicaciones, describió un panorama aún más crítico. “No te alcanza. Con la nafta es imposible. Vas más para atrás que para adelante”, afirmó. Según explicó, trabaja entre ocho y diez horas por día y destina una parte importante de sus ingresos al combustible, con recargas constantes para poder sostener la jornada laboral.

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También hubo quienes optaron por reducir el uso del vehículo. Alberto, por ejemplo, contó que ya no utiliza el auto todos los días. “La situación es mala, pero no hay nada que hacer. Hay que pagar”, dijo con resignación.

Aunque desde el sector se anunció que los precios se mantendrían sin cambios durante los próximos 45 días, entre los usuarios predomina el escepticismo. Muchos consideran que se trata de un alivio momentáneo y que las subas continuarán afectando su economía en el corto plazo.

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