Mar del Plata también se vive en invierno, con el confort de Grand Hotel Santa Teresita

La ubicación también es uno de sus grandes diferenciales. El hotel se encuentra frente al mar y al complejo de balnearios de Punta Mogotes, a pocos minutos del Puerto, del centro comercial Bendú, de los Bosques Peralta Ramos y de los balnearios del sur. Muy cerca también se encuentran el complejo gastronómico de Punta Mogotes, un importante casino y el tradicional barrio Los Troncos, donde se destaca la histórica casa de Victoria Ocampo. Además, una línea de colectivo con parada frente al hotel conecta con el centro de Mar del Plata en apenas 20 minutos.