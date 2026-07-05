Mar del Plata también se vive en invierno, con el confort de Grand Hotel Santa Teresita

Mar del Plata es uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica y, más allá del verano, continúa siendo uno de los lugares más elegidos por quienes buscan una escapada durante todo el año. En ese escenario, el Grand Hotel Santa Teresita invita a los tucumanos a descubrir una ciudad que en invierno también ofrece una propuesta llena de atractivos, con el confort de un hotel pensado para crear momentos inolvidables.
Julio es una época ideal para disfrutar de la ciudad. La cartelera de espectáculos, los paseos tradicionales, los comercios de productos regionales y el amplio abanico gastronómico convierten a Mar del Plata en un destino con opciones para todos los gustos. El Puerto, los Bosques Peralta Ramos, la elegante zona de Güemes, el Paseo Aldrey, los outlets y las ofertas textiles de temporada en las tradicionales avenidas Juan B. Justo y Colón, la peatonal San Martín y sus alrededores forman parte de un circuito que invita a recorrer cada rincón y vivir la ciudad desde otra perspectiva.
Confort frente al mar
Para completar esa experiencia, el Grand Hotel Santa Teresita propone una estadía que combina descanso, comodidad y una amplia variedad de servicios incluidos, sin costos adicionales. El complejo cuenta con spa, piscina cubierta y climatizada, un amplio solárium parquizado, gimnasio, cine de última generación, play room con pool, metegol, tejo, ping pong y juegos de mesa, además de snack bar, restaurante y estacionamiento.
A ello se suma una de las postales más especiales del hotel: la vista panorámica al mar azul del invierno, un paisaje que acompaña cada jornada. Dentro del complejo también se encuentra la histórica Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, un espacio que forma parte de la identidad del establecimiento.
Desde el hotel destacan otro aspecto que los distingue: todos los servicios son propios, sin tercerizaciones. Cada espacio es atendido por un equipo de profesionales capacitados que trabaja los 365 días del año con un objetivo claro: que cada huésped viva la experiencia que resume el lema del establecimiento: “Creamos momentos inolvidables”.
La ubicación también es uno de sus grandes diferenciales. El hotel se encuentra frente al mar y al complejo de balnearios de Punta Mogotes, a pocos minutos del Puerto, del centro comercial Bendú, de los Bosques Peralta Ramos y de los balnearios del sur. Muy cerca también se encuentran el complejo gastronómico de Punta Mogotes, un importante casino y el tradicional barrio Los Troncos, donde se destaca la histórica casa de Victoria Ocampo. Además, una línea de colectivo con parada frente al hotel conecta con el centro de Mar del Plata en apenas 20 minutos.
Beneficios
“Desde hace dos años estamos ofreciendo Plan Personalizado. Quien se sienta seducido por visitarnos, nos contacta por información de servicios, tarifas y fechas, y acordamos un importe final y una forma de pago a la medida de sus posibilidades. Para las vacaciones de invierno estamos ofreciendo tarifa reducida con tarjeta de crédito en tres y seis pagos sin recargo, a la que se suma un generoso descuento por pago en efectivo, y contamos con financiación propia para el turista de Tucumán”, señaló Ernesto Cudmani, gerente comercial del establecimiento.
Como beneficio adicional, el Grand Hotel Santa Teresita ya lanzó una promoción exclusiva para la próxima temporada de verano: por cada siete noches de alojamiento, los tucumanos recibirán una noche de regalo, manteniendo las tarifas de la temporada anterior y las mismas facilidades de pago.
Además, quienes deseen organizar su viaje podrán gestionar pasajes terrestres y aéreos en sus oficinas en Tucumán, que funcionan como Central de Reservas NOA: Dicu Travel, Córdoba 21, San Miguel de Tucumán (Tel. 4308423 - WhatsApp 3814189303).