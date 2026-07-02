Seguridad

Quiso hacerle un “gualicho” a su nuera y terminó extorsionada por una tarotista

La vidente le exigía $15 millones y U$S 26.000 para completar el ritual y la amenazaba con enviarle “los arcángeles”.

Extorsión esotérica: una tarotista cayó tras exigir $15 millones y U$S 26.000 para un supuesto ritual
Extorsión esotérica: una tarotista cayó tras exigir $15 millones y U$S 26.000 para un supuesto ritual
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos mujeres fueron detenidas en Mar del Plata por extorsionar a una clienta que en febrero contrató a una tarotista para separar a su hijo de su pareja mediante un ritual.
  • La acusada le exigió 15 millones de pesos y 26.000 dólares bajo amenazas de maldiciones divinas, obligándola además a comprar electrodomésticos y joyas que quedaron a su nombre.
  • Tras el secuestro de dinero y elementos de tarot, las acusadas fueron liberadas, pero la fiscalía continúa la investigación judicial por extorsión bajo amenazas sobrenaturales.
Resumen generado con IA

Una insólita denuncia por presunta extorsión terminó con dos mujeres aprehendidas en Mar del Plata, luego de que una clienta asegurara haber sido amenazada por una tarotista a la que había contratado para realizar un supuesto "gualicho" contra la pareja de su hijo.

Según la investigación judicial, la acusada le exigió a la víctima 15 millones de pesos y 26.000 dólares para finalizar el ritual. Además, la habría obligado a comprar electrodomésticos y joyas bajo amenazas de sufrir una maldición y de recibir el castigo de "los arcángeles" si se negaba a pagar.

Cómo comenzó la denuncia

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 14 de febrero, cuando la mujer identificada como P.L.E. relató que había recurrido a una vidente para intentar separar a su hijo de su nuera mediante un supuesto trabajo espiritual.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la situación cambió rápidamente. La tarotista comenzó a exigirle importantes sumas de dinero con el argumento de que eran necesarias para completar el ritual y evitar consecuencias sobrenaturales.

La denunciante afirmó que, además del dinero, fue presionada para adquirir electrodomésticos y joyas que quedaron a nombre de la acusada.

Allanamiento y secuestro de dinero, electrodomésticos y elementos de tarot

La investigación fue llevada adelante por el Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI Mar del Plata, bajo la intervención de la UFI N.º 12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Tras diversas tareas de inteligencia, el 1 de julio se realizó un allanamiento en un departamento ubicado sobre la avenida Colón, donde fueron aprehendidas dos mujeres de 62 y 61 años, señaladas como las responsables del presunto esquema de extorsión.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron:

Un teléfono celular Motorola Moto G72.

Un televisor QLED TCL de 65 pulgadas.

Un lavarropas automático Drean.

$1.240.000 en efectivo.

300 dólares.

Dos diplomas de tarot.

Un sello médico con un talonario en blanco.

Cuadernos con anotaciones y pagarés.

Velas, estatuillas, cintas de colores y diversos elementos utilizados para rituales.

Las acusadas recuperaron la libertad

Luego del allanamiento, ambas mujeres quedaron aprehendidas por disposición judicial en el marco de una causa por presunta extorsión.

No obstante, según informaron fuentes de la investigación, recuperaron la libertad mientras continúa el avance de la causa y la recolección de pruebas para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

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