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Hotel Provincial Plaza, la mejor opción para disfrutar Salta este invierno
Hotel Provincial Plaza, la mejor opción para disfrutar Salta este invierno
Hace 4 Hs

Salta se consolida cada invierno como uno de los destinos más elegidos por los tucumanos gracias a su cercanía, su identidad compartida y la posibilidad de disfrutar de una escapada corta sin renunciar a paisajes, cultura y gastronomía de primer nivel.

En estas vacaciones, el Hotel Provincial Plaza se posiciona como una de las opciones más cómodas y estratégicas para alojarse en la ciudad, en pleno centro histórico, donde todo queda cerca y la experiencia de recorrer Salta a pie se vuelve parte del viaje. Allí, las habitaciones amplias y confortables están pensadas para familias, parejas o grupos de amigos que buscan descansar y disfrutar de la ciudad con todas las comodidades.

Cada mañana, la estadía comienza con un completo desayuno buffet, ideal para arrancar las jornadas de paseo por la ciudad y sus alrededores con energía y tiempo para disfrutar.

Uno de los grandes diferenciales del establecimiento es su terraza con piscina, que regala una de las vistas panorámicas más impactantes de Salta: desde allí se obtiene una postal de 360° de la ciudad, con el Valle de Lerma y los cerros que rodean la capital como protagonistas del paisaje.

Desde ese punto de partida privilegiado, la ubicación permite recorrer a pie los principales atractivos turísticos, evitando el uso del vehículo y haciendo que cada caminata por el centro histórico se convierta en una experiencia en sí misma. A esto se suma la atención personalizada del equipo del hotel, siempre disponible para recomendar paseos, circuitos y actividades según el ritmo de cada visitante.

Así, desde el Hotel Provincial Plaza se accede con facilidad a la Plaza 9 de Julio, la Catedral, el Cabildo, el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), el Museo Güemes, la Iglesia San Francisco y el Teleférico San Bernardo. Y cuando cae la tarde, la ciudad invita a dejarse llevar por sus tradicionales peñas, donde la música folclórica, las empanadas salteñas y los vinos de altura completan una experiencia profundamente norteña.

Para quienes deciden quedarse más días, Salta abre la puerta a recorridos imperdibles por los Valles Calchaquíes, con postales únicas en lugares como Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, Cafayate y la Quebrada de las Flechas, donde naturaleza, cultura y bodegas de altura se combinan en un mismo paisaje.

También la Puna y el Valle de Lerma amplían un mapa turístico que siempre invita a seguir descubriendo, a volver y a encontrar algo nuevo en cada visita.

Muchos visitantes eligen el Hotel Provincial Plaza como base para conocer la ciudad con calma y luego salir a descubrir los distintos rincones que hacen de Salta un destino completo, cercano y lleno de propuestas durante todo el año.

A los tucumanos

“A los tucumanos queremos decirles que los esperamos con los brazos abiertos. Compartimos la misma identidad del norte, el amor por nuestras tradiciones y la hospitalidad que nos caracteriza. Salta siempre tiene algo nuevo para descubrir: una escapada de fin de semana puede convertirse en unas vacaciones inolvidables. En el Hotel Provincial Plaza los vamos a recibir como lo hacemos desde hace más de cinco décadas: con la convicción de que cada huésped merece llevarse el mejor recuerdo de nuestra ciudad”

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