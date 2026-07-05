Hotel Provincial Plaza, la mejor opción para disfrutar Salta este invierno

A los tucumanos

“A los tucumanos queremos decirles que los esperamos con los brazos abiertos. Compartimos la misma identidad del norte, el amor por nuestras tradiciones y la hospitalidad que nos caracteriza. Salta siempre tiene algo nuevo para descubrir: una escapada de fin de semana puede convertirse en unas vacaciones inolvidables. En el Hotel Provincial Plaza los vamos a recibir como lo hacemos desde hace más de cinco décadas: con la convicción de que cada huésped merece llevarse el mejor recuerdo de nuestra ciudad”